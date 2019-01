VIDEO - C'était dans "Boomerang" : le chanteur Charlélie Couture a voulu reprendre "Je n'ai pas changé" dans sa carte blanche musicale. Mais attention ! Il en a changé les paroles… Ne soyez donc pas surpris à l'écoute du titre !

Charlélie Couture était l'invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang sur France Inter. Et comme à chaque fois, l'invité a eu carte blanche pour quelques minutes en direct à l'antenne : la liberté de parler d'un sujet, d'un auteur, d'une oeuvre qui lui tient à cœur.

Charlélie Couture a choisi une interprétation personnelle de la chanson de Julio Iglésias, "Je n'ai pas changé". C'était en direct à l'antenne et c'est à retrouver en vidéo ici…

À Augustin Trapenard qui lui demande, lors de l'entretien, s'il a beaucoup changé, Charlélie répond "oui". Il résume l'essentiel en une phrase :

Je n'attends plus rien de rien. Je ne me fixe plus des objectifs, je prends ce qui arrive et ça, ça a changé.