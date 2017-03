Découvrez, à travers deux playlists signée Djubaka, l'univers musical de Chuck Berry et de ceux que l'artiste a influencé.

Le rocker américain Chuck Berry se produit en concert au théâtre antique de Vienne (Isère) le 10 juillet 1981, où se déroule le festival annuel, avant d'entreprendre sa tournée européenne. © AFP / Novovitch

Nous avons tous dansé sur "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven" ou "Sweet Little Sixteen". Il suffit qu'un DJ décide de passer un des titres de Chuck lors d'un mariage ou d'un jour de l'an pour voir la piste de danse s'enflammer et toutes les générations se mettre d'accord. Et si Chuck Berry est l'auteur d'autant de classiques du rock, c'est peut-être parce qu'il a en quelque sorte "inventé" le rock'n'roll.

Si vous vouliez une preuve que Chuck Berry a bien créé le rock'n'roll, il n'y a qu'à chercher dans ses héritiers, ses "enfants" qui se sont revendiqués de lui et qui ont parfois été adoubés par le roi lui-même : Keith Richards, John Lennon, Elvis Presley, Brian Wilson... Vous découvrirez également dans cette playlist de Djubaka des titres qui font la synthèse avec d'autres genres musicaux et une reprise en... hollandais.