Je vous emmène à la plage, ça va peut-être en agacer plus d’un à l’heure où tout est encore interdit. Mais enfin c’est au bord de la mer que voici un peu moins de dix ans deux étudiantes de Madrid, Ana et Carlota, armées de leur guitare, ont commencé à chanter ensemble des chansons de Bob Dylan entre autres.

Carlotta Cosials et Ana García Perrote du groupe Hinds se produisent sur scène lors du Mondosonoro Magazine 25 Anniversary Party à La Riviera le 7 novembre 2019 à Madrid, Espagne. © Getty / Mariano Regidor / Redferns

23 avril 2020 - Confinement Jour 30

Sans doute sur une plage du côté de Valence où, en temps normal, un TGV qui part de Madrid vous amène en quarante minutes.

Sans aucune formation musicale, sans prétention non plus, elles ont formé avec deux copines un groupe de rock’n’roll dénommé Hinds, (Biches).

Eh bien on les a vite remarquées. Leurs premières maquettes ont tout de suite séduit des professionnels du monde entier parmi eux, le réalisateur artistique des Strokes de New York, qui a fait le pari de les enregistrer.

Résultat : Hinds, sont en progrès constant, elles bossent très dur, donne des concerts à guichets fermés à Londres, Berlin, Los Angeles, Sydney. Alors que chez elles, à Madrid, on les prend de haut et on les snobe.

Phénomène habituel, on connaît ça en France aussi. Alors je vous parlais de plage, eh bien vous vous y sentirez transporté quand vous entendrez ces notes de guitare espagnole et ce rythme rappelant celui des vagues dans cette chanson qui s’appelle Come Back And Love Me ᐸ3, extraite du nouvel album de Hinds, le troisième, dont la sortie est repoussée au début du mois de juin.

Je ne sais pas si je vous verrai bientôt à la plage mais j’espère en tout cas vous voir danser le 25 septembre au Badaboum à Paris, où Hinds donnera, si le destin est clément envers nous, son unique concert en France.

