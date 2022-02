Ce mardi 22 février 2022, à 22h22 précises, un "live" du groupe Daft Punk sur Twitch a agité le monde de la musique et les fans du groupe, séparé depuis un an. Les deux robots n'ont pas signé leur retour, mais célébré les 25 ans de l'album "Homework".

Les Daft Punk n'existent plus, en tant que groupe, depuis 2021 © AFP / Miguel Medina

Cela faisait précisément un an qu'on n'avait pas eu de nouvelles des deux robots les plus populaires du monde de la musique : le 22 février 2021, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo annonçaient, dans une vidéo nommée "Epilogue" et postée par surprise sur Internet, leur séparation, et la fin du groupe Daft Punk. La nouvelle avait bouleversé les fans du groupe, qui attendaient encore, depuis l'album "Random Access Memories" en 2013, de nouvelles chansons – souvent annoncées à grands coups de rumeurs.

L'apparition (ou plutôt la réapparition), sur Instagram et Twitter, d'un compte officiel "Daft Punk", ce mardi, a commencé à faire frémir le public. En début de soirée, le compte a posté quatre images sur ses comptes : le logo initial du groupe (tel que présenté sur la pochette de l'album "Homework"), l'affiche d'un concert joué le 17 décembre 1997 à Los Angeles, la devanture de la salle de ce même concert, et une vidéo reprenant ces différents éléments. Le tout accompagné d'un lien vers une chaîne Twitch.

Des publications minimalistes, qui ont animé les spéculations les plus folles, allant jusqu'à imaginer un retour du groupe, en se basant notamment sur les chiffres : les robots, qui dans la légende du groupe, étaient nés le 9/09/99, avait disparu le 22/02/2021, nous étions le 22/02/2022.... Une renaissance était-elle à attendre ? Sur la chaîne Twitch en question, le "live" a commencé à 22h22 précises (et à 2h22 heure du pacifique), montrant les images "teasées" sur le compte Instagram : le Mayan Theater de Los Angeles, et une performance des Daft Punk en concert, datée du 17 décembre 97.

Un concert inédit ?

Un concert a priori inédit : celui-ci fait partie de la tournée Daftendirektour, qui s'est déroulée de mai à décembre 1997, qui a donné naissance au disque "Alive". Mais l'enregistrement sorti en 2001 est présenté comme la captation du concert de Birmigham le 8 novembre (probablement retravaillée en studio) et non de Los Angeles en décembre de la même année. Et jusqu'à présent, aucune captation vidéo complète du concert n'était connu – même si plusieurs extraits avaient déjà été publiés, notamment celui de la chanson "Rollin' and scratchin'" sur le DVD de clips "DAFT : a story about Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes".

La diffusion achevée, le groupe a annoncé la sortie d'une édition "25e anniversaire" de son premier album "Homework", sorti en 1997, agrémentée de nombreux remixes, ainsi que d'une réédition du disque ainsi que du live "Alive 1997" en vinyles. Et... c'est tout. La diffusion Twitch n'est pas disponible en replay, la vidéo du concert sera donc peut-être aussi éphémère que ce retour des Daft Punk... qui n'ont, cela dit, pas supprimé leurs comptes Instagram, Twitter et Twitch pour autant. Les fans vont donc pouvoir désormais à nouveau guetter des publications.