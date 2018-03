France Inter vous propose des concerts exclusifs avec de grands artistes internationaux tout au long de l'année. A venir...

Jack White (par David James Swanson) // Charlotte Gainsbourg (par Collier Schorr)

Jack White en public et en direct de la Maison de la radio Jeudi 29 mars, à 21h

Réservations dès le 19 mars : maisondelaradio.fr

► Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

Un concert présenté par Michka Assayas, qui en octobre 2046 a consacré un Very Good Trip à "celui qui à la fin du siècle dernier, a réveillé le rock en retournant aux sources du blues et de la country. Avec une fougue et une spontanéité magiques."

- Charlotte Gainsbourg en public et en direct de la Maison de la radio Vendredi 30 mars, à 20h

Réservations dès le 20 mars : maisondelaradio.fr

► Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

Un concert présenté par Rebecca Manzoni, qui avait consacré un Pop N Co à Rest, le nouvel album de Charlotte Gainsbourg à l'automne 2017. Un disque qui raconte frontalement des deuils et l’obsession du manque qui va avec. Une obsession, traduite aussi par les mélodies en boucle et entêtantes que l’on entend d’un titre à l’autre.

Pour cet album, Charlotte Gainsbourg s’est liée à un producteur français qui s’appelle SebastiAn. Ensemble, ils jouent de l’héritage musical de Serge Gainsbourg en saluant les symphonies de poche qu’il a créées pour la chanson ou pour les bandes-originales de films français.

- Arcade Fire en direct de l’AccorHotels Arena Samedi 28 avril, à 20h