Le Cosmojazz offre à ses 35 000 spectateurs les plus hauts concerts gratuits d’Europe, nichés dans la vallée de Chamonix, alliant une vue exceptionnelle à une programmation éclectique et internationale.

COSMOJAZZ © CHARLOTTE BRASSEAU

Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival il y a maintenant 9 ans. Depuis 2010, le festival défend un objectif fixe : partager avec des contemplateurs de tous horizons une aventure humaine extraordinaire, à la découverte de paysages incroyables, de travelings vertigineux et de sons cosmiques, le tout dans une atmosphère conviviale.

Cette année, c’est du 21 au 29 Juillet que l’on donne rendez-vous aux randonneurs mélomanes pour profiter d’une programmation exceptionnelle.

En journée, vous pourrez voguer du plateau de Prarion avec l’incroyable Camille au barrage d’Emosson avec Arat Kilo, en passant par le glacier d’Argentière et les percussions de Manu Delago.

Le soir, la grande scène principale accueillera des concerts encore plus rythmés avec Hugh Coltman, YOM, Sly Johnson, Cabaret Contemporain et bien d’autres.

COSMOJAZZ / CASSIUS DWEM

La programmation 2018 : CAMILLE - MANU DELAGO - HUGH COLTMAN - LA CHICA - DORANTES- 10LEC6 - LES FILLES DE ILLIGHADAD - GAUTHIER TOUX TRIO SHIJIN - ARAT KILO FEAT MIKE LADD & MAMANI KEITA - RADIOMEUH Djs - ROHEY - AIRELLE BESSON - CABARET CONTEMPORAIN - SANDRA NKAKE - ONEFOOT - SELKIES - CHINA MOSES & LES 100 CHORISTES - YOM & THE WONDER RABBIS - SLY JOHNSON - JULIA BIEL - ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET - GUTS Dj Set

►►► 3 moments, 3 univers :

En altitude : Entre 11h et 14h, les concerts ont lieu en altitude sur des sites choisis pour leurs décors majestueux et leurs panoramas exceptionnels. Les concerts s’y intègrent le plus naturellement possible et les artistes qui s’y produisent sont programmés en fonction du lieu et de la musique. L’accès aux sites se fait généralement via les remontées mécaniques (payantes).

Chamonix center : Situé au cœur de Chamonix, arboré, proche de la Maison des Artistes, le Parc Couttet accueillera de nouveau les concerts du centre sur une grande scène couverte. Dès 16 heures, village partenaire, bars, petites restaurations et boutique Cosmojazz vous attendent jusqu’à 23 heures.

Cosmo jam' : L’esprit jazz, c’est aussi les rencontres improvisées. Située dans le parc Couttet, la Maison des Artistes accueillera dès 22h, les sessions jam. Quant aux nombreux bars et hôtels du centre-ville, ils s’associent avec le Cosmo Off pour mettre en lumière les artistes de la scène locale.

Sources CosmoJazz