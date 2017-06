Venez à Chamonix Mont-Blanc et à la Vallée du Trient pour la 8ème édition du Cosmojazz Festival !

COSMOJAZZ © Festival Chamonix

Depuis sa création, le Cosmojazz Festival Chamonix est engagé dans une démarche écologique et citoyenne. L'écrin du Festival, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, est un milieu unique que nous souhaitons préserver. Festival gratuit, notre volonté est de de permettre l'accès à la culture pour tous et d'accueillir les publics dans leur diversité ou avec leur handicap. Faire découvrir des styles musicaux divers, parfois méconnus du grand public et permettre aux talents de rencontrer leurs publics.

Cosmojazz 2016 © Christophe Boillon

Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival en été 2010 dans l'idée de partager avec des contemplateurs de tous horizons une aventure humaine extraordinaire à la découverte de paysages incroyables, de travelings vertigineux, de sons cosmiques, dans une atmosphère conviviale.

►►► Une programmation éclectique qui promet des moments inoubliables de danse, de transe, de découverte, de partage…

AFRICAN VARIATIONS • GREN SÉMÉ • KUMBIA BORUKA • RENAUD GARCIA-FONS • ALA.NI • BCUC • ANTHONY JOSEPH • PIPON GARCIA TRIO • ELECTRO DELUXE • LEYLA MCCALLA • JOCE MIENNIEL TILT • MOON HOOCH • PEDRO SOLER & GASPAR CLAUS • LAURENT COULONDRE • AUFGANG • FOEHN TRIO • BACHAR MAR-KHALIFE • METÁ METÁ • JAMESZOO • MATHIAS DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE • D.I.V.A • COTONETE • ET PLUS ENCORE !

Ici, chacun tricote une dialectique musicale particulière, produit une pensée musicale originale en la frottant à celle des autres, pensée que nous n'aurions pas pu faire émerger seul.

André Manoukian

Cosmojazz André Manoukian 2016 © Christophe Boillon

►►► Les CONCERTS EN ALTITUDE

Ils ont lieu en journée sur des sites choisis par le festival pour les décors majestueux et les panoramas exceptionnels qu'ils offrent aux amoureux de la contemplation. Les concerts s'y intègrent le plus naturellement possible et les artistes qui s'y produisent sont programmés en fonction du lieu et de la musique que chaque contexte naturel inspire aux organisateurs, nourris du désir de partager avec les visiteurs une sensation d'élévation dans les airs des Alpes et de la musique.

CosmoJazz 2016 © Christophe Boillon

►►► COSMO JAM

L'esprit jazz, c'est aussi les rencontres improvisées. Chaque soir, à partir de 22h, la Maison des Artistes accueille les artistes de la Cosmo Jam' qui invitent tous les musiciens présents à faire le bœuf jusqu'au bout de la nuit. Une occasion inédite d'assister à des rencontres extraordinaires.

Quant aux nombreux bars du centre de la ville, ils s'associent avec le CosmoJazz Off Festival pour mettre en lumière les artistes de la scène locale. La programmation sera dévoilée sur le site Cosmojazzfestival.com et disponible sur le Cosmo Guide, peu avant le festival.

►►► CONCERTS CHAMONIX CENTRE

En début de soirée, dès 17h, c'est l'heure des concerts au centre Chamonix ! Le Parc Couttet devient le point central du festival, accueillant la grande scène couverte du mardi 25 au dimanche 30 pour des concerts de 17h à 23h. Dans ce lieu verdoyant en plein coeur de Chamonix, contre la Maison des Artistes, vous pourrez aussi profiter du village Cosmojazz avec bars, petites restaurations, boutique merchandising du festival.

►►► INTERVENTIONS IMPROMPTUES

Et, tout au long du festival, de jour ou de nuit, en altitude ou dans la ville, les visiteurs pourront être surpris par les INTERVENTIONS IMPROMPTUES. La plupart des musiciens programmés en journée résideront à Chamonix pendant toute la durée du festival. Le festival leur propose d'aller à la découverte des lieux magiques de Chamonix et d'intervenir avec leurs instruments, où et quand ils se sentent « inspirés ». Le public pourra ainsi être agréablement surpris, dans une cabine d'un téléphérique, dans le wagon d'un train à crémaillère ou encore au milieu d'une prairie alpestre, par les mélodies d'une flûte, le chant d'une voix, le souffle d'un ensemble de cuivres ou encore des percussions indiennes, au moment où ils s'y attendent peut-être le moins.

Source Site CosmoJazz