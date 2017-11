Dans le choix du titre « Daho l’aime pop ! », il y a une énigme. Qu’est-ce que le mot « pop » signifie ? Etienne Daho

Daho l'aime pop à la Philharmonie de Paris © photo de Thomas Robin

Intimiste et immersive, l’exposition Daho l’aime pop ! retrace chronologiquement et subjectivement, en quelque 200 photographies, la trajectoire de la chanson populaire à travers le regard sensible d’Étienne Daho. Le parcours devient ainsi un voyage spatiotemporel qui promet de plonger dans les sources manifestes et cachées de la pop française et de révéler en images la playlist idéale d’un artiste qui a marqué nos dernières décennies.

La Philharmonie de Paris poursuit son cycle d’expositions associant photographie et musique avec Daho l’aime pop !.

Daniel Darc et Etienne Daho 1989 / Antoine Giacomoni / Mandrakimage

La personnalité et l’itinéraire musical d’Étienne Daho sont inséparables de l’histoire de la French Pop dont il a contribué à définir les contours. Auteur, compositeur, interprète et producteur, Étienne Daho a su incarner le renouveau moderne de la chanson française avec les albums Mythomane, La notte, la notte et Pop Satori, qui inaugurent dans les années 1980 une période hyperproductive, analogue à la Nouvelle Vague des années 1960.

Influencé par le rock vénéreux du Velvet Underground, la poésie psychédélique de Syd Barrett, la surf music des Beach Boys ou la pop soul de la Motown, autant que par Serge Gainsbourg, Françoise Hardy et la vague yéyé, il invente un pont entre la musique anglo-saxonne – mélodique et rythmée – et la chanson française – à texte, sentimentale et littéraire.

Serge Gainsbourg et Etienne Daho 1987 / Claude Delorme

La french pop en photos

Tout au long de sa carrière, Étienne Daho a multiplié les hommages et reprises (d’Édith Piaf, de Jean Genet), ainsi que les collaborations (avec Alain Bashung, François & The Atlas Mountains, Dominique A, Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Jacques Dutronc, Jeanne Moreau, Daniel Darc, Dani, Jane Birkin, Rone, ou encore Charlotte Gainsbourg, Marianne Faithfull, Yan Wagner).

Exceptionnel passeur d’histoires et d’images, il est aussi un photographe méconnu. Depuis quelques années, il témoigne de l’émergence passionnante des nouveaux jeunes gens modernes (Flavien Berger, La Femme, Lescop ou Calypso Valois), qui reconnaissent à leur tour son influence. « Parrain de la nouvelle génération », il donne à voir, à travers son histoire et ses influences, une vision unique de la French Pop.

La femme 2016 / Eric Nehr

La Philharmonie propose ainsi de découvrir ses portraits inédits des nouveaux habitants de la planète pop, au cœur d’une sélection personnelle de photographies iconiques illustrant cinq décennies de la chanson française, signées par Jean-Baptiste Mondino, Jean-Marie Périer, Pierre & Gilles, Jean-Loup Sieff ou Antoine Giacomoni…

Une histoire en musique

Les photographies d’Étienne Daho évoquent les débuts rock à Rennes en 1979 auprès du groupe Marquis de Sade, ainsi que la rencontre avec les Stinky Toys, groupe punk emmené par Elli Medeiros et Jacno, qui marque le point de départ d’une carrière jalonnée de succès critiques et populaires.

Inédit, le récit qu’il compose pour cette exposition-événement mène des caves de Saint-Germain-des-Prés aux bars de Rennes, des yéyés à la new wave, des Scopitone aux clips télévisuels, de Charles Trenet à Cassius, en passant par Catherine Deneuve et Vanessa Paradis.

Lio 1980 / Antoine Giacomoni / Mandrakimage

Délivrée de la rigidité des codes, toute une nouvelle génération hisse très haut le drapeau d’une pop décomplexée, vive, variée, foisonnante et libre. C’est à cette belle créativité et à cette liberté que cette exposition rend hommage.

Étienne Daho

La souris déglinguée 1981 / Olivier Claisse

