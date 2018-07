Avant Jul, Drake, Damso, Eddy de Pretto et consort, qu'est-ce que les ados écoutaient ? C'était eux, c'était vous peut-être... Daniel Morin, Rebecca Manzoni, Ali Rebeihi et Mélanie Bauer se sont prêtés au jeu pour nous dévoiler ce qui a bercé leur âge ingrat.

La chanson de votre adolescence, si vous avez grandi dans les années 70-80, c'est sur une K7 qu'elle a dû être jouée © Getty / Gunther Kleinert / EyeEm

Dans son émission Une bonne tasse d'été, Marie Sauvion revenait sur la musique de nos ados, et interrogeait l'incompréhension entre parents et enfants sur celle-ci. Une incompréhension parmi tant d'autres entre générations. Et comme tout désaccord, sans doute nécessaire et sain tant il permet aux jeunes femmes et jeunes hommes de se créer leur univers, de s'y chercher, de s'y perdre parfois mais en tout cas de construire leur future identité d'adulte.

La bande-son de notre adolescence, c'est notre datation au Carbone 14. À l'instar de nos vieilles reliques vestimentaires, elle nous permet de replonger directement dans une époque.

Elle peut aussi être notre refuge, le point de repère de là où "tout a commencé" : premiers émois amoureux, sentiment d'être incompris(e), envie d'indépendance...

La musique nous accompagne à chaque étape de notre vie, mais jamais elle n'aura plus d'importance que lorsque nous avons fait le choix de l'écouter.

Marie Sauvion a demandé à Daniel Morin, Rebecca Manzoni, Ali Rebeihi et Mélanie Bauer de nous raconter ce qu'ils écoutaient lors de leur adolescence… Ecoutez-les raconter :

4'16 Voix d'Inter : ce qu'ils écoutaient ado Par François Audoin

"Highway to Hell" par AC/DC pour Daniel Morin

J'étais pas spécialement révolté, et pourtant je mettais les écouteurs pour pouvoir écouter hyper fort !

"Chacun fait c'qui lui plaît" par Chagrin d'amour pour Mélanie Bauer

Je serre les fesses, y'a rien qui presse. Je me disais Oh ça doit être sale, mais qu'est-ce que ça veut dire ?

"Like a virgin" par Madonna pour Ali Rebeihi

On se faisait beau, et on attendait tous la boum de fin de semaine avec la Queen Madonna pour danser.

"Careless Whisper" de George Michael pour Rebecca Manzoni

C'était un slow comme on n'en fait plus... parce que la question c'est de savoir : est-ce qu'on peut se rouler des palots sur du PNL ?

