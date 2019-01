Si la majorité de l'album Or Noir 3 a été enregistrée avant la rixe à Orly l'été dernier, Kaaris a composé quelques titres supplémentaires lors de sa détention préventive.

: Kaaris sort vendredi son cinquième album, "Or Noir 3" © AFP / Dominique FAGET

Kaaris qui a été au départ le protégé de la star du rap français Booba, se dit désormais harcelé par ce dernier sur les réseaux sociaux. Lors de son passage en prison avant le procès qui condamnera les deux artistes à 18 mois avec sursis, il a composé ce titre en référence à la rixe dans le terminal de l'aéroport d'Orly.

" Il fait une fixette sur moi... j'en viens à me poser des questions sur sa santé mentale"

Quand il parle de sa relation avec Booba, Kaaris compare sa situation à celle de n’importe quelle personne qui se sentirait harcelée : "Dans tous les corps de métier il y a peut-être des gens qui vivent ce que je vis, explique-t-il. Une personne qui était là avant et qui n'aime pas qu'on lui dise 'non' et après qui jure d'enterrer ta carrière ou d'arrêter que tu rappes. Mais là ça va plus loin..."

"Il est en train de virer fou alors qu'il a tout"

Depuis quelques mois Booba propose un combat à Kaaris dans une salle avec un public. Toujours via Instagram les rappeurs se livrent maintenant une guerre des contrats pour valider ce qui ressemble à un combat de Gladiateurs.

" Le combat ça va aggraver les choses et il le sait ... mais je suis chaud!"

Tout avait pourtant bien commencé entre les deux rappeurs , en 2012 Booba sort un titre où Kaaris fait une apparition :

Les deux interprètes finissent par se brouiller et les mots cèdent la place aux poings l'été dernier, lors d'une violente rixe dans l'espace duty-free de l'aéroport d'Orly sous le regard de passagers à la fois médusés et effrayés. Résultat : trois semaines en détention provisoire pour les deux rappeurs et une condamnation à 18 mois de prison avec sursis.