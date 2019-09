Extrait de l’album "Tempéraments", le titre est un duo hypnotique qui réunit Malik Djoudi et Etienne Daho au travers d’une chanson électro pop mixée par Philippe Zdar.

Etienne Daho et Malik Djoudi, sur le tournage du clip du duo "A tes côtés" © Antoine Carlier

Philippe Zdar nous a quittés au tout début de l'été, mais on retrouve sa patte et son talent dans "A tes côtés" sur laquelle Malid Djoudi et Etienne Daho se répondent. Les deux artistes se connaissent depuis 2017. "J'ai été complètement charmé par sa musique, sa voix, toutes ses mélodies. C'est très sensible, très minimaliste et très moderne en même temps" confiait Etienne Daho, qui l'avait invité pour un duo sur la scène du TAP de Poitiers.

Duo qui se retrouve dans le magnifique "A tes côtés", conversation intime, échange élégant sur le thème de l’amitié, son infaillibilité, se soutenir, se pardonner et rester … « A tes côtés » …

Si je suis largué

Maintenant je sais

Je pourrai poser ma main sur ton épaule

Une chanson dont nous vous dévoilons le clip, réalisé par Antoine Carlier qui décrit ainsi l'univers qu'il a souhaité recréer :

On a l’impression d’être au parloir du paradis… Un paradis perdu certainement…

Aller plus loin