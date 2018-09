Fatoumata Diawara dévoile en exclusivité pour les auditeurs de France Inter le clip de son nouveau single ‘Bonya’, extrait de son album « Fenfo » sorti il y a quelques mois.

Fatouama Diawara est l'une des voix majeures de la musique malienne. Elle incarne un combat pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, et pour une Afrique porteuse d'espoir. Dans Boomerang d'Augustin Trapenard en juin dernier, elle confessait : "J'aime chanter en bambara car je veux être la voix de l'Afrique, continent où la majorité des femmes n'ont pas de voix. Je veux être la voix de toutes ces femmes."

La chanteuse explique le thème de Bonya :

Bonya signifie respect. C’est la valeur la plus importante que nous devons défendre. Je ne m’inquiète pas seulement pour moi-même, mais aussi pour nos enfants. Ce sont les adultes de demain. Le message de la vidéo est que grâce au respect, on peut abolir la plupart de nos différences. En montrant du respect, on peut également en recevoir en retour.