Extrait de l'album "Volver" qui sortira le 19 mai prochain.

Benjamin Biolay © Karim Sadli

Quelques jours avant la journée spéciale le jeudi 18 mai sur France Inter,Benjamin Biolay nous a offert la primeur de son nouveau single, XXX, diffusé dans "Grand bien vous fasse" d'Ali Rebeihi.

Sur ce titre, avec texte et voix laid back, auto tune en référence assumée à une pop urbaine - PNL notamment - qu'il a toujours écoutée et défendue, Benjamin Biolay prend l'époque du speed dating à contrepied et impose son rythme.

L'air de rien, cette ode à la distance, une certaine nonchalance, est une profession de foi.

