Charlotte Gainsbourg annonce son grand retour pour un album studio le 17 novembre prochain.

Chrlotte Gainsbourg de retour en musique avec un nouveau titre : "Rest" © AFP / Valérie Macon

Après un dernier album studio qui intégrait aussi 11 morceaux live en 2011, Charlotte a pris son temps pour à nouveau entrer en studio. Car si elle ne s’était jamais interdit réellement de chanter en français, elle ne s’imaginait pas encore pouvoir écrire elle-même ses propres textes, poids de l’héritage familial oblige. Et cette fois elle y est allé. Sur ce premier titre, pas de son cathédrale, pas de reverb à l’infini, ni d’autotune ou d’effets électro pop pour affoler les dance floor. Simplement l’émotion d’un clavier à la sonorité « ex fan des sixties », joué comme une boucle, et la voix velours qui pose les mots en français, et en anglais.

A l’écoute de ce premier titre co-écrit par Guy Man de Homen Christo, on est loin, très loin du son en cinq dimensions du groupe Daft Punk mais on est complètement raccord avec la mythologie de ces chansons de fin d’album qui faisaient la différence pour les chanteuses pop des années 70 : Françoise Hardy, France Gall, Marie Laforêt, Isabelle Mayereau et bien sûr Jane B. Pari audacieux donc de démarrer par cette chanson dénudée et presque unplugged.

Avant de découvrir les 11 nouvelles chansons produites par Sebastian, où la mort et le temps qui passe ont irrigué l’inspiration de Charlotte qui parlera de son père, de la disparition de sa sœur Kate ou de la vie des morts. Dans l’attente de l’album, revenons donc à cette ritournelle intitulée « Rest », comme un murmure délicat, une prière amoureuse qui joue sur le double sens du mot « rest ». En français « rester » et en anglais « reposer ».