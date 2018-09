Le 23 novembre, quelques semaines avant le 10ème anniversaire de sa mort, sortira « En amont », un album d’Alain Bashung regroupant onze titres inédits laissés en chantier lors de l’enregistrement de "Bleu Pétrole".

Alain Bashung "en mai 2008 sur la scène des 10è Francomanias Festival à Bulle © AFP / Nicholas Ratzenboeck

Premier titre de l'album à être dévoilé : Immortels, un titre écrit et composé pour Alain Bashung par Dominique A.

♫ As-tu pensé parfois que rien ne finirait ?

Et qu'on soit là ou pas quand même on y serait,

Et toi qui n'es plus là c'est comme si tu étais plus immortel que moi,

mais je te suis de près... ♪

Nous sommes en 2008. Se sachant malade, Bashung - légèrement superstitieux - choisit de ne pas conserver la chanson sur la version finale de Bleu pétrole. Dominique A en livrera sa propre version sur son album La Musique, sorti l'année suivante.

Dix ans plus tard, on le redécouvre, retravaillé comme tous les titres d'En amont par Edith Fambuena, qui avait la pleine confiance d’Alain depuis leur collaboration sur Fantaisie Militaire.

C’est donc un trésor fragile et inaltérable à la fois qui s’exhume, poignant à rebours lorsqu’on réalise que ce fut l’une des dernières fois où la voix de Bashung se posa sur une bande, ô combien magnétique.

4 min "Immortels", un titre inédit d'Alain Bashung dévoilé ce vendredi 28 septembre 2018

