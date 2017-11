Noel Gallagher sera lundi soir sur la scène du studio 105 pour un concert exclusif à quelques jours de la sortie de "Who Built The Moon ?", son dernier album. En voici un nouvel avant goût

Noel Gallagher © Radio France / Lawrence Watson

Who Built The Moon ? rassemble des chanteurs et des musiciens invités venus des quatre coins du monde pour donner vie à 11 titres, équilibres subtils entre nouvelles expérimentations et jukebox d’influences éternelles.

Sur le premier morceau, Fort Knox, il y a à peine une note chantée par Noel Gallagher, qui s’amuse à la place avec des incantations euphoriques, tandis qu’It’s A Beautiful World bouillonne d’électronique progressive et ambiante.

Aux manettes de cet album, le producteur, DJ et compositeur David Holmes avec qui Gallagher collabore depuis deux ans.

En travaillant à Belfast et à Londres, Gallagher et Holmes se sont inspirés aussi bien de la pop psychédélique française que des classiques d’electro, de soul, de rock, de disco et de dance, pour nous faire vivre une véritable aventure sonore.

Les gens vont être surpris. Je pense qu’ils adorent Noel et qu’ils attendent qu’il fasse un vrai grand disque, monstrueux, rapide, audacieux – beaucoup de ses musiques sont assez mid-tempo. Celui-ci est assez fun

