Un titre dévoilé dans "Si tu écoutes j'annule tout" de Charline Vanhoenacker.

Gaëtan Roussel et Rachida Braknai (extrait du clip "Je rêve d'ailleurs")

Après le single "Le Temps passe" et sa vidéo militant pour le partage et un monde un peu plus solidaire, la session live très cinématographique "Je ne me souviens pas", la vidéo de "Je rêve d'ailleurs" propose une évocation très libre et solaire du voyage, à partir d'un petit port de pêche proche de Lisbonne. Ce dernier titre résume à lui seul le propos de l'album de LADY SIR, "Accidentally Yours", à paraître le 14 avril prochain. Folk-rock atmosphérique à l'esprit voyageur mais les pieds bien ancrés dans le réel de nos vies contemporaines.

L'aventure musicale de Lady Sir sort également en bande dessinée le 12 avril prochain, sous les plume, feutres, crayons et aquarelles poétiques de Fred Bernard.

Enfin, Rachida Brakni et Gaëtan Roussel dévoileront le tout premier concert de leur formation buissonnière le 22 avril au Printemps de Bourges, le 7 juin à Reims, le 30 juin à Paris (festival Days Off) et le 15 juillet aux Francofolies de La Rochelle"

