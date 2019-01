Le 8 février prochain, la Seine Musicale accueillera la 34e cérémonie des Victoires de la Musique, diffusée en simultané sur France 2 et France Inter. Dès aujourd’hui, découvrez les artistes nommés dans les différentes catégories.

Le décor des Victoires de la Musique 2018 © Radio France / Julien Baldacchino

C’est le grand rendez-vous annuel de la musique francophone : le vendredi 8 février se tiendra la 34e cérémonie des Victoires de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et France Inter en direct de la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt.

Qui succèdera à Orelsan et Charlotte Gainsbourg en tant qu’artistes masculin et féminin de l’année, à Juliette Armanet et Gaël Faye pour les prix des révélations, et à “Dommage” de Bigflo et Oli au titre de la chanson de l’année ? Les nommés ont été révélés ce mercredi au Casino de Paris.

Vendredi, Didier Varrod recevra dans Foule Sentimentale les six artistes nommés dans les catégories “Révélation Scène” et “Album Révélation”.

Parmi les prix de cette année figurent une nouveauté : pour la première fois, la catégorie “rap et musiques urbaines” est scindée en deux. Il y aura donc une Victoire de l’album de musiques urbaines et une autre pour l’album rap de l’année. Et comme chaque année, c’est le public qui vote pour la chanson originale de l’année parmi les trois nommées. Le vote est ouvert dès ce soir.

Artiste féminine de l’année

Artiste masculin de l’année

Album de chansons de l’année

"Chris”, de Christine and the Queens

"Le désordre des choses”, d’Alain Chamfort

Album rock de l’année

"Les Rescapés”, de Miossec

"Radiate”, de Jeanne Added

Album révélation de l’année

"Brol”, de Angèle

"Îl”, de Foé

"Hit Sale”, de Thérapie Taxi

Révélation scène de l’année

Roni Alter

Album de musiques urbaines de l’année

“Cure”, de Eddy de Pretto

“La vie de rêve”, de Bigflo & Oli

“Nakamura”, de Aya Nakamura

Album rap de l’année

Album de musiques du monde de l’année

Album de musiques électroniques de l’année

“Dancehall” de The Blaze

de The Blaze “Her” de Her

de Her “Super 8” de Synapson

Spectacle musical, tournée ou concert de l’année

Shaka Ponk

Eddy de Pretto

Orelsan

Chanson originale de l’année

"Je me dis que toi aussi" de Boulevard des Airs

"Midi sur novembre" de Louane et Julien Doré

"Djadja" de Aya Nakamura

Création audiovisuelle de l'année

"Alright" de Jain

"Rêves bizarres" d'Orelsan et Damso

"Tout oublier" d'Angèle et Roméo Elvis

►►► AGENDA Vendredi 8 février 2019, de 20h à 1h, suivez la cérémonie des Victoires de la Musique sur France Inter. Une soirée présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varrod.