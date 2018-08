Un clip étonnant, réalisé par Jeanne Frenkel et Cosmo Castro, pour le nouveau titre tiré du prochain album "Contre-temps" (sortie le 28 septembre chez Pan European / Also).

Extrait du clip "Maddy la Nuit" de Flavien Berger © capture d'écran

Ce nouvel album a été écrit entre l'automne 2016 et le printemps 2018. Plusieurs cycles de saisons pour un opus dont Flavien Berger parle en ces termes : "J'imagine mes disques comme des récits d'aventure. Ici c'est une quête à reculons, le voyage d'un chevalier en automobile qui écoute du R'n'B psychédélique à la radio. Un disque qui se nourrit du fantastique et où se rencontrent l'impermanence et la sensation du temps qui passe. Un tunnel à travers de multiples dimensions."

Le clip aussi, signé Jeanne Fenkel et Cosmo Castro, joue sur les dimensions et la temporalité : un drôle de type rentre chez lui avec un nouveau locataire, un poisson rouge nommé Maddy. Dans un triptyque où le temps s’entremêle, Maddy va être le témoin d’une attention particulière : la fabrication d’un amour virtuel.

Voilà le pitch du clip, que Flavien Berger résume en ces mots :

C’est une histoire de lumière éphémère et de désir perpétuel.

►►► Aller plus loin