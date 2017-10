Une playlist qui explore l’actualité fournie des musiques électroniques en cet automne 2017, entre nouveaux venus, valeurs sûres et gros coups de cœur évidemment.

The XX, Four Tet, Klyne, Jonti... 25 artistes pour une playlist electro éclectique

Une actualité prolifique, animée par des artistes reconnus, des nouveaux talents, de belles surprises, des producteurs et des labels que nous aimons.

Il y a évidemment les artistes devenus incontournables au fil des sorties et des années passées, qui font aujourd’hui l’unanimité : Four Tet, Burial ou Mount Kimbie dont le troisième album « Love What Survives » vient de sortir chez Warp, et sur lequel sont invités King Krule, James Blake et Micachu.

D’autres, comme Flume et Mura Masa, rencontrent un beau succès populaire, et semblent avoir franchi un cap en ayant des titres très exposés en radio ou en étant programmés dans les plus gros festivals. Mura Masa est évidemment très visible ces douze derniers mois, et encore plus depuis la sortie de son album éponyme cet été, un disque accessible et brillamment produit. Flume a de son côté fait le tour des plus grandes scènes sur les festivals et il figure dans cette playlist avec « Say it » remixé par le jeune producteur parisien Stwo.

Stwo, on le retouve avec son titre « Haunted », porté par voix de Sevdaliza, qui date certes d’il y a quelques mois, mais impossible pour nous de ne pas placer une production de cet artiste dont on attend chaque nouvelle sortie avec une impatience non dissimulée, depuis son excellent « Beyond EP » paru en 2013. Il a depuis produit entre autres pour Drake et Frank Ocean. Il est également présent sur le très bon album « Flip » du rappeur parisien Lomepal.

Le duo irlandais Bicep fait aussi partie de nos favoris, notamment depuis la sortie de leur terrible « Glue », un titre qui nous renvoie aux meilleures années de la culture Rave anglaise, entre Breakbeat, UK Hardcore, Drum and Bass, UK Garage et Bass Music. Après une flopée de très bons singles et EP, Bicep vient de sortir chez Ninja Tune un premier album éponyme et remarquable.

Mentionnons également The Blaze (« Territory »), que nous avons bien défendu sur France Inter, Klyne, dont le premier album est sorti à la fin de l’été, le collectif parisien Point Point, ou encore le canadien Lucie, moitié du duo TNGHT, qui vient de sortir son premier album solo, intitulé CCCLX.

