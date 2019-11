A l'occasion de la sortie posthume du 15e album studio de Leonard Cohen ce vendredi 22 novembre, dont France Inter est partenaire, notre programmateur musical Djubaka nous a concocté une playlist hommage.

Leonard Cohen a tiré sa révérence en novembre 2016. Il est de retour quatre ans après avec la sortie d'un album posthume, dont France inter est partenaire. © AFP / Nicolas Maeterlinck / Belga

Adam Cohen, continue de mettre en avant le travail de son père, avec ce nouvel album posthume Thanks for the Dance (Columbia/Sony).

La voix de Leonard Cohen était là et elle a ensuite été mise en musique par son fils avec la complicité de Richard Reed Perry, Feist, Daniel Lanois, Patrick Watson, Beck et enfin Jennifer Warnes.

France Inter a été le partenaire historique du chanteur pendant plus de 20 ans. Nous le sommes encore. Cette play-list lui rend hommage.

Vous y retrouverez des titres du tout nouveau Thanks for the Dance, mais également des originaux, des reprises et des live. ""Tonight will be fine" voisine avec "You want it darker", les voix de Jjeff Buckley et Johnny Cash font écho au timbre inoubliable de Cohen.

Bonne écoute !

Une playlist à écouter ici-même, sur Deezer ou Spotify.

Aller plus loin