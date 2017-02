Volver, le second volet de Palermo Hollywood sortira en mai prochain. Benjamin Biolay nous offre la primeur du premier extrait, lundi à 9h dans Boomerang d'Augustin Trapenard

Le deal était simple : "Si Palermo marche, tu en fais un autre". Benjamin Biolay vient juste de signer chez Barclay. Il prend acte et se lance dans son projet argentin avec dans un coin de la tête cette idée de double album.

Et ça a marché !

Un succès auquel s'est ajoutée la Victoire de l'Album de Chansons de l'année

Invitation au voyage (suite...)

Pour cette "suite" de Palermo Hollywood. Benjamin Biolay nous raconte une autre histoire. Une cartographie amoureuse et singulière à travers plusieurs capitales.

C’est une autre histoire, c’est une version plus urbaine de la musique latino-américaine.

Le chanteur s'éloigne de la musique traditionnelle, telle la cumbia. Et pour cela, il s'est entouré de musiciens de la scène hip-hop de Buenos Aires. et notamment Illya Kuryaki et The Valderramas, duo incontournable de la scènefunk, rap et soul argentine .

Ce lundi 13 février, vous découvrez Roma (Amor) , disco-funk entêtant, 1er single du nouvel album Volver

Roma (Amor)

