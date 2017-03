A l'occasion de la sortie le 17 mars de leur album Spirit, France Inter sera au diapason de Depeche Mode.

Depeche Mode © Anton Corbijn

Rebecca Manzoni dédiera son Pop & co du jour au nouvel album de Depeche mode,Spirit. Dave Gahan accordera une grand interview à Augustin Trapenard dans Boomerang. Michka Assayas et son Very good trip consacreront une semaine au groupe et au courant new wave des années 80 avec une interview de Martin Gore.

Vous pourrez aussi entendre quelques titres dans La bande originale de Nagui, le 18/20 de Nicolas Demorand...

Le groupe iconique Depeche Mode fait son grand retour avec leur quatorzième album, un opus où la voix grave de Dave Gahan donne du corps à des textes ancrés dans l'air du temps, presque engagés à l'image du titre Where's the revolution :

You've been kept down



You've been pushed 'round



You've been lied to



You've been fed truths



Who's making your decisions



You or your religion



Your government, your countries



You patriotic junkies

Nous sommes dans une période de grands changements. Plus je vieillis, plus je suis touché par ce qu’il se passe dans le monde. Je pense à mes enfants et au monde dans lequel ils vont grandir. Ma fille, Rosie, a été très affectée par la présidentielle américaine de l’an dernier… Elle en a pleuré et moi, je me suis dis « Waouh »…

Dave Gahan, itw magazine Rolling Stone par Kory Grow

