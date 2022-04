Crise du disque, retour du vinyle, crise du covid, crise des matières premières, à l'occasion du Disquaire Day samedi, France Inter a demandé à huit disquaires indépendants de raconter leur métier et leurs craintes pour l'avenir.

Le Disquaire Day, depuis plus de dix ans en France maintenant, reste un moment majeur pour la profession. C'est le jour où toute l'attention est focalisée sur eux, sur leur passion à échanger avec leurs clients, sur leur utilité de prescripteurs, sur leur rôle indispensable dans le marché du disque. Un rôle dont on a pu douter à l'arrivée de l'ère numérique. Ces dernières années, le support retrouve un intérêt auprès d'un public plus large. L'année dernière en France, la croissance du chiffre d'affaires du marché physique était même plus importante que celle du numérique (+21%).

On a parlé de "retour du vinyle" à la fin des années 2000, on évoque parallèlement aujourd'hui un "retour du CD", mais derrière ces formulations se cachent toujours des situations complexes pour les disquaires indépendants. Beaucoup ont réussi, parfois avec fragilité, à continuer leur activité, malgré la frivolité des banques, malgré la crise du Covid, et malgré les augmentations des prix dernièrement qui leur ont été imposées par le cours des matières premières (avec des hausses amplifiées par la Guerre en Ukraine) et par les majors du disques, Universal, Sony et Warner.

Comment a évolué le métier de disquaire indépendant ? Comment ont évolué les habitudes de consommation ? Le Disquaire Day est-il toujours un jour de fête ? Quelles sont leurs craintes ? France Inter a posé ces questions à huit disquaires, des anciens dans le métier et des nouveaux, partout en France : Fred, de Blindspot à Rennes, Toma de Balades Sonores et Philippe de Crocodiscs à Paris, Cédric du Laboratoire Vinyles à Toulouse, Xavier de Total Heaven à Bordeaux, Christophe de Vinyl Run à Saint-Pierre de la Réunion, Julien de Besides Records à Lille et Guillaume de Plexus Records à Poitiers.

Les débuts entre galère et passion

Fred, Rennes : "On a ouvert en novembre 2008. On était à la fin d'une espèce de no man's land où il n'y avait rien et au début d'un renouveau. On avait du mal à se fournir chez les distributeurs et chez les majors pour le catalogue de vinyles, parce ce qu'ils ne croyaient plus du tout dans ce support là. Donc on nous a un peu pris pour des barjots. Surtout que Rennes Musique, le magasin mythique de Rennes venait de fermer quelques mois auparavant. Mais les histoires de passionnés commencent souvent dans le chaos. On n'attend pas grand chose. Et puis finalement, à force de passion et de travail, ça paie."

Christophe, La Réunion : "Tout le monde m'a pris pour un fou au départ. Il y avait un autre disquaire indépendant qui vendait principalement des CD mais il a arrêté en 2020. Il y a eu cinq ou six ans où les gens peinaient à trouver les vinyles, et devaient commander sur Internet. Mais ici les contraintes de délai, de frais, de taxes, qu'il peut y avoir, rendaient les choses difficile pour eux. Le fait d'avoir un magasin physique, ça a pris immédiatement. Aujourd'hui, je suis le seul sur l'île de la Réunion."

Cédric, Toulouse : "J'ai démarré en 2000, avec énormément de CD et très peu de vinyles. Quand est arrivé, en 2003 ou 2004, cette histoire de graveur de CD, c'était fini. Alors j'ai fait un pari : j'ai revendu tous mes CD sur PriceMinister et d'autres sites. A chaque vente, je rachetai du vinyle. Je ne me suis pas donné de salaire pendant quatre ans."

Julien, Lille : "Avec mon cher collègue Alex, on a ouvert le magasin il y a 12 ans. Il avait assisté à des scènes en braderie, où des gens en venaient presque aux mains pour avoir un album de Dire Straits. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on inonde le marché de Dire Straits."

Philippe, Paris : "On date de 1978, donc ça fait 44 ans. On a un toujours eu un stock de CD et de vinyles. A la fin des années 90, on était certainement les seuls à continuer à avoir un rayon vinyle à peu près décent. Et puis on a senti un frémissement du retour du vinyle vers 2007-2008. On a commencé à voir des jeunes s'y intéresser, et ça n'a fait que grimper, avec une clientèle de 7 à 77 ans et avec une grosse augmentation de proportion féminine."

Toma, Paris : "Balades Sonores a ouvert la première boutique en janvier 2012 puis une deuxième dans le local à côté en 2015. En 2016, petit coup de folie, on a ouvert à Bruxelles. On fait partie de cette nouvelle génération de disquaires qui a qui a eu la chance d'ouvrir au bon moment. On a connu ce regain d'intérêt pour le vinyle au fur et à mesure de nos années d'existence et aujourd'hui, ce regain d'intérêt pour le vinyle est confirmé et ne baisse pas."

Les augmentations des prix des vinyles

Cédric, Toulouse : "La réédition de l'album des Eagles, Hotel California est passée de 12,49 euros à 24,50 euros, prix d'achat pour nous. Donc, forcément, si tu dois faire ta marge qui te permet de gagner 3 euros à 3,50 euros par disque neuf vendu, tu penses bien que tu ne le vends plus le disque."

Philippe, Paris : "L'augmentation du pétrole a peut être provoqué une augmentation d'un euro par disque. Quand certains disques ont pris 10-15 euros d'augmentation en prix de gros, je me demande où vont les 14 euros en plus. Pas obligatoirement dans la poche des pétroliers. C'est pas les Saoudiens qui ramassent tout… A moins qu'ils ne soient eux mêmes actionnaires chez nos amis, les majors du disque ! (il rigole) Mais que ce soit la FNAC, Gibert, tous les disquaires, tout le monde fait un petit peu la gueule parce que c'est pas très raisonnable."

Xavier, Bordeaux : "Les augmentations vraiment dommageables, celles qui font qu'une référence devient presque impossible de travailler, c'est uniquement une attitude, un comportement, qu'on a vu chez les majors. Parfois, ils ont simplement doublé le prix de vente hors taxes d'un titre qu'on pourrait acheter à leur catalogue, alors qu'on voit bien qu'avec les labels indépendants il y a une augmentation, mais qui est de l'ordre 2, 3, 4, 5 euros. Donc, avec les produits venant des majors, on pris le réflexe de marger un peu moins."

Toma, Paris : "Depuis deux ans, avec la crise du covid, le vinyle voit ses prix moyens augmenter. Il y a une saturation des usines de pressage, trustées par les pressages en grande quantité des majors, donc avec des délais de fabrication qui pouvaient avant être avant de trois à six semaines pour le vinyle et qui peuvent maintenant monter jusqu'à 12 mois d'attente pour certaines sorties. Et puis il y a aussi une augmentation des matières premières, une augmentation des frais d'expédition. Donc l'augmentation des prix est justifiée, mais les majors ont tristement profité de cette situation pour augmenter certains catalogues trop fortement. Aujourd'hui, on commence à revoir des disques à des prix plus corrects et on n'hésite pas à réduire notre marge, qui malheureusement est déjà assez faible, sur certaines références qui nous tiennent à cœur et qu'on trouve qu'on trouve trop chères."

Guillaume, Poitiers : "Sur plein de nouveautés, il y a des prix qui sont assez assez délirants, donc on fait des micro marges sur le disque. En tant que disquaire, on est un peu pieds et poings liés au prix des distributeurs, donc on peut pas faire grand chose. Il y a les deux tiers des disques qui ont énormément augmenté sur la dernière année. Pour certaines éditions, on est passé du simple au double, donc c'est sûr que les gens regardent à deux fois. Aujourd'hui, les trois quarts de nos produits sont des produits d'occasion, donc on arrive à avoir un éventail de prix qui peut vraiment plaire à tout le monde."

Christophe, La Réunion : "On a des rayons de supermarché qui sont pour la plupart assez vides. Il n'y a plus d'huile, de pates, de riz. Aujourd'hui, la valeur refuge elle va être sur la nourriture. Donc, le disque vinyle ne devient pas primordial. C'est un produit de loisir qui n'est pas un produit de première consommation. C'est un produit plaisir. Donc, on se dit que sur la période, il faut faire un petit peu le dos rond avec les fournisseurs qui augmentent les prix de manière parfois un peu hallucinante."

Le Disquaire Day

Xavier, Bordeaux : "Le Disquaire Day, c'est une bonne chose pour souligner aux gens, leur rappeler, qu'il y a des disquaires qui existent depuis la fin des années 50 et que c'est une activité à soutenir, à ne pas négliger."

Christophe, La Réunion : "C'est quelque chose qui est très important. Les deux éditions avant le covid, c'était les premières fois que ça se faisait sur l'île de la Réunion, donc c'était vraiment c'était Noël avant l'heure pour les passionnés."

Philippe, Paris : "On n'a qu'à y gagner au niveau du Disquaire Day parce que c'est notre meilleure journée de l'année depuis 10 ans qu'on le fait. C'est mieux qu'un samedi avant Noël. Donc on en est content. Mais c'est peut être le premier moment où les prix sont devenus un petit peu délirants. C'est peut-être là où on a commencé à tiquer, tous autant qu'on était côté disquaires indépendants, à se dire 'pourquoi aussi cher ?'. On ne savait pas à l'époque que c'était les prémices de ce qu'on vit avec une généralisation de l'augmentation des prix."

Toma, Paris : "Chez nous, c'est une opération qui fonctionne bien, qui est appréciée par nos clients habituels, qui permet aussi de capter une clientèle qui ne nous connaît pas encore. On a chacun, à chaque édition, une clientèle qui par la suite revient. Il y a toujours une clientèle qu'on ne voit malheureusement que pour le Disquaire Day. On les reconnaît chaque année et on a envie, avec le sourire, de leur dire : 'mais vous savez qu'on existe le reste de l'année ?' Est-ce que c'est tristement des gens qui viennent chercher quelques références pour spéculer derrière, qui ne sont pas vraiment des amateurs de la musique en soi ? Si c'est le cas, c'est triste. Mais avec le temps, ils sont moins nombreux."

Julien, Lille : "Ce n'est plus comme au début, quand c'était une vraie fête des indépendants, avec Radiohead par exemple et d'autres groupes qui avaient tous cette volonté de produire des choses exclusives pour cette journée là, pour vraiment marquer le coup et aider et soutenir les disquaires à leur façon. Ces dernières années, c'est quand même largement récupéré par Universal et avec des rééditions de trucs parfois un peu douteux à des prix complètement douteux. Ce n'est plus le même esprit. Mais on peut pas cracher aussi sur les bienfaits de cette journée. Elle nous fait vivre. Heureusement, les excès ne sont pas systématiques. Des labels indépendants restent au rendez-vous chaque année et proposent vraiment des disques différents."

Xavier, Bordeaux : "Il y a des références tellement chères qu'on ne les a tout simplement pas prises, parce que 60 euros un vinyle, même pour nous qui sommes vendeurs, acheteurs et même peut-être avec un profil de collectionneurs, on considère que ce n'est que de la musique mise sur un support plastique entouré de papier. Ça reste ça un vinyle."

Guillaume, Poitiers : "On a arrêté d'y participer il y a cinq ans. Ça ne nous correspondait plus du tout. C'est-à-dire que pour un événement qui se voulait défendre les disquaires indépendants, je trouvais ça absolument illogique qu'il n'y ait aucun label indépendant de France de représenté, et qu'on se retrouve avec des disques de Mylène Farmer qui n'ont strictement aucun intérêt pour nous. Autant au début, il y avait un équilibre entre des choses grand public -qui sont indispensables, il en faut pour tous les goûts- et des choses "pointues". Ça mettait en lien les publics, ça nous permettait de faire notre travail et d'amener les clients vers des choses nouvelles."

L'évolution du métier

Tomas, Paris : "Certains clients, au lieu de prendre trois disques en prennent deux. Mais il n'y a pas non plus de découragement massif dans la mesure où beaucoup de labels et donc de disques qu'on vend en très grande quantité n'ont pas bougé en prix. Mais effectivement, quand certaines nouveautés chez Universal ou Sony dépassent les 30 euros, ça fait mal. Certaines nouveautés, en fait, ne vont pas ne pas être achetées par les clients. Et c'est pour ça que quand un disque sort à 32 euros, on le met à 29 euros, parce qu'il y a la barrière psychologique des 30."

Julien, Lille : "On achète de moins en moins de neuf. Les sorties essentielles, on les prend pour les vendre bien sûr. Mais notre but, c'est de trouver des bons disques d'occasion, en bon état, de manière à les sortir à un prix normal. Dire Straits, si je voulais m'amuser à les commander chez Universal, ces disques qui atterrissent entre 25 euros et 30 euros en bac. En occasion, comme neuf, c'est 15 euros, et je gagne plus de sous dessus."

Xavier, Bordeaux : "Je suis en train de m'apercevoir que le public vinyle est en train de muter, tout simplement. C'est peut être moins des gens qui veulent en acheter beaucoup comme ma génération était, mais c'est plus une clientèle qui a son compte Deezer ou Spotify, mais quand ils aiment un artiste, ils veulent avoir l'objet. De ce fait, on voit des jeunes qui passent en caisse avec deux disques, ça leur fait 120 euros. Avec mon collègue, on s'y est habitué, mais au début on était gêné. La nouvelle génération, ceux qui peuvent, ça ne leur pose pas de problème."

Cédric, Toulouse : "On a changé de clientèle. Je ne sais pas si les maisons de disques ont eu le nez creux, mais on se retrouve avec une clientèle qui n'a strictement plus rien à voir avec celle que j'avais il y a 3 ou 4 ans. C'est un public 'Radio Nostalgie', avec Queen, Supertramp, The Police, des trucs sur lesquels on n'avait rien misé avant. Tu as des jeunes qui viennent pour acheter du vinyle de ABBA. Je ne pensais pas que j'allais revendre un jour du ABBA ! Je n'ai rien contre eux, mais avant c'était des disques qui restaient dans les bacs à soldes et dont tout le monde n'avait rien à faire ! Et puis il y a aussi un nouveau public sur le rap français par exemple. Lomepal, PNL, les prix sont surréalistes. Je ne pensais vraiment pas que les jeunes allaient en acheter. Mais en fait, ils ont tellement l'habitude d'acheter des téléphones ou des baskets hors de prix, que pour le vinyle ils n'ont pas peur de mettre 40-45 euros dans un seul disque."

Philippe, Paris : "C'est un peu comme les bulles spéculatives. Il y a une offre et une demande qui a été un peu faussée ces dernières années. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de progression anormale des prix qui devrait s'arrêter parce que sinon, ça va devenir complètement irréaliste comme situation. ça risque de dégouter les petits jeunes de 20 ans. C'est un budget."

L'avenir du métier

Toma : "J'ai envie de rester confiant parce que je vois déjà un tassement, voire même un retour en arrière chez Warner pour certaines références françaises. Des artistes concernés ont râlé, comme Dominique A et Air, donc les prix ont été revus à la baisse. Donc c'est possible. Et puis, il y en a de plus en plus d'entraide et de concertation grâce au travail du syndicat Le Gredin, grâce au travail du Centre national pour la musique. Donc on peut s'exprimer. Est-ce que c'est entendu derrière ? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on a envie de rester confiant quant au futur du vinyle. Ce qui est très important, c'est qu'on voit que notre clientèle se diversifie. Et le vinyle a prouvé qu'il était complémentaire dans les pratiques d'écoute musicale avec le numérique. Le numérique nous permet de découvrir beaucoup de choses, est confortable et pratique, peu onéreux. Et on peut inscrire dans le temps sa collection de disques grâce grâce au vinyle et le partager autrement."

Cédric, Toulouse : "Maintenant, je kiffe d'avantage l'occasion. On est "malheureusement" à un tournant où il y a beaucoup de gens, des anciennes générations de passionnés de musique, qui commencent à quitter ce monde, donc des collections qui commencent à voir de nouveau le soleil. Les veuves et les petits-enfants se débarrassent, et donc nous, on rentre dans nos rayons des disques, parfois pointus qui nous excitent à nouveau."

Philippe, Paris : "J'essaye de trouver d'autres biais, d'acheter à des importateurs ce que j'ai fait avant pendant des années, à me fournir majoritairement en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, où je trouvais les mêmes produits beaucoup moins chers. Et puis ces derniers temps, je m'étonne qu'on retourne plus vers le marché de l'occasion. J'ai pas mal de gens qui viennent nous proposer des collections, parce qu'ils passent à autre chose ou qu'il y a des décès."

Christophe, La Réunion : "J'ai un banquier très conciliant qui aime beaucoup la musique, qui est un fana de vinyles donc ça aide."