Après 28 années de carrière commune, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo annonçaient ce lundi leur séparation à travers une vidéo de 8 minutes nommée sans ambiguïté "Epilogue". Depuis, les réactions et hommages pleuvent sur les réseaux sociaux.

Extrait de la vidéo "Epilogue" publiée sur la page YouTube des Daft Punk

Harder, Better, Faster,... Over. L'iconique duo Daft Punk a fait ses adieux au public ce lundi, à travers une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube. Au lendemain de l'annonce, la vidéo "Epilogue", qui reprend un extrait de leur long-métrage de 2006 Electroma, enregistrait déjà plus de 11 millions de visionnages. Une déflagration qui s'est vite propagée sur les différents réseaux sociaux, de Twitter à TikTok, pour rendre hommage à leurs 28 années de collaboration, leurs quatre albums et à leurs apparitions mémorables sur scène.

L'annonce de la séparation a engendré près d'1,5 millions de tweets en quelques heures, selon l'application de veille Visibrain.

Jean-Michel Jarre: "éternels"

Avec, d'abord, des voix à l'unisson dans le paysage musical pour saluer l'œuvre de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Notamment, celle d'un autre pionner de la musique électronique française : Jean-Michel Jarre.

GRiZ : "Vous allez manquer à ce monde"

De l'autre côté de l'Atlantique, des DJs américains tenaient eux-aussi aussi à rappeler l'influence des Daft Punk sur leur travail, à l'instar de GRiZ, compositeur et producteur de musique électronique teintée de funk.

Habstrakt : "C'est difficile de décrire l'énorme impact que Daft Punk a eu sur ma vie, ma musique et ma carrière"

Un duo qui a surtout ouvert la voie pour le Français Habstrakt, DJ et producteur installé à Los Angeles.

Pharrell Williams : "Des légendes pour toujours"

Et puis, il y a aussi les artistes qui ont eu l'honneur de collaborer avec les Daft Punk. En tête desquels Pharrell Williams, voix du succès planétaire "Get Lucky" sur leur dernier album Random Access Memories sorti en 2013.

The Weeknd a fait partie du voyage

Ou encore le canadien The Weeknd qui se dit, sur son compte Instagram, "reconnaissant d'avoir pu faire partie du voyage".

Le Canadien The Weeknd a collaboré avec les Daft Punk pour ses morceaux "Starboy" et "I feel it coming" / Capture d'écran du compte Instagram de The Weeknd

L'archive des Daft Punk avec le 113

Ils sont les seuls rappeurs français à avoir travaillé avec les Daft Punk. Les membres du groupe 113 se rappellent de cette collaboration sur leurs comptes Twitter respectifs. C'était en 2002, pour le morceau "Le 113 fout la merde".

Légendes locales

Dans la presse locale française, on se souvient du passage des deux artistes, avec ou sans leur casque, le temps d'un concert ou d'un festival. L'occasion de rappeler des anecdotes de tournées savoureuses, là pour nourrir la mythologie de festival comme celui des Transmusicales à Rennes.

Des morceaux devenus devises

Un hommage aussi rendu depuis l'univers du ballon rond. Il vient de l'emblématique gardien de but italien Gianluigi Buffon, actuellement joueur à la Juventus.

"1993-2021"

La comédienne française Marina Foïs choisit un mélancolique cliché en noir et blanc pour partager sa tristesse à l'annonce de la séparation des Daft Punk sur son compte Instagram.

Capture d'écran sur la page Instagram de l'actrice Marina Foïs.

Par amour du casque

D'autres hommages sont plus surprenants. Comme celui des Pompiers de Paris qui partagent leur attrait commun pour le port du casque :

Les gendarmes de l'Essonne profitent, eux, de cette annonce pour rappeler que, contrairement aux Daft Punk, ils ne comptent pas abandonner leurs concitoyens.

"Dans le coeur" du ministère des Armées

Si l'on pouvait s'attendre sans surprise à un hommage appuyé du ministère de la Culture, c'est finalement le ministère des Armées qui rendra honneur sur son compte Twitter aux pères fondateurs de la French touch, l'un des courants musicaux qui s'est jusqu'alors le mieux exporté à l'étranger.