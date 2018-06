L'une des grandes figures de la nouvelle chanson française sur scène !

Dominique A © Vincent Delerm

Avec Sacha Toorop et Etienne Bonhomme à la batterie, Jeff Halam à la basse et Thomas Poli aux claviers et guitares, Dominique A revient à Paris sur la scène de la Cigale pour clôturer la tournée « Toute latitude ».

Après vingt-cinq ans de carrière et dix albums, l'artiste nantais, pilier de la scène chanson-rock hexagonale, étonne toujours par sa présence sur scène, libre et romantique.

Un concert qui s’annonce électrique, électronique, organique !

Aller plus loin

► Dominique A en long et en large ! avec Augustin Trapenard le 7 mars 2018

► Carte blanche à Dominique A avec Didier Varrod le 9 mars 2018

► Découvrez en exclusivité le nouvel album de Dominique A ♪ en mars 2018

► Dominique A : "La mélancolie irrigue ce que je suis" avec Eva Bester le 18 mars 2018