Molly Drake, Talk Talk, Franck Monnet, Roy Orbison, Everything but the girl.... réunis dans la playlist de Dominique A.

Dominique A : sa playlist de 40 titres à l'occasion de la journée spéciale que lui consacre France Inter le 7 mars 2018 © Maxppp / Nathalie Bourreau / Presse Océan

A l'occasion de la journée spéciale que lui consacre France Inter le 7 mars, Jocelyn Perrotin - directeur de la musique de la station - a demandé à Dominique A de nous concocter sa playlist idéale. 40 titres qui disent autant du chanteur que de ses influences.

La voici, décrite par Dominique A :

« Je suis comme tout le monde ravi de faire des playlists. Et c'est à chaque fois le même casse-tête : comment rendre justice aux centaines, que dis- je, aux milliers de morceaux qui jalonnent la vie de tout mélomane ? Ne pas attendre donc ici de playlist définitive : il n'y a ici recensées que _quelques-unes des pépites qui ont embelli ma vie sur des décennies_, celles dont je me suis souvenu sur le moment, en évitant d'y regarder de trop près pour ne pas nourrir de regrets. L'idée étant quand même, comme toujours, de ne pas se cantonner aux artistes dits incontournables, mais aussi d'apporter un modeste éclairage sur des chansons d'artistes moins exposés (étant entendu que selon moi, il n'y a pas d'œuvres mineures ou majeures, il n'y a que des œuvres qui touchent tel auditrice ou auditeur pour telles raisons à tel moment). Il ressort aussi de cette sélection un amour pour la mélodie qui, quoiqu'en dise un peu vite l'air du temps, n'est pas hors du coup. Elle reviendra, par la grande porte. »

Waimarama, Black and White, I'm Still Free... Dominique A nous livre face caméra, les souvenirs attachés à l'écoute de certaines chansons de cette playlist d'une quarantaine de titres.

Aller plus loin