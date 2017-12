Le chanteur dévoile le clip de son single "Tokyo Kiss", extrait de son prochain album "Amour chien fou" qui sortira le 26 janvier.

"Amour chien fou" (couverture de l'album) © Yann Orhan

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Il est parti avec Léonore Mercier, sa compagne, sur les routes. Mexico, Tokyo, Bali et Paris. Ces bouts du monde parsèment et nourrissent le double album Amour chien fou, lui donnent son audace et son âme, son rythme et sa musique.

Tomber ce n’est rien, puisqu’on se relève.

Amour chien fou est un disque d’amour. Arthur H parle merveilleusement des gens qu’il aime. Et il sait aimer les femmes, les amis, les frères, les sœurs, les vaincus, et les fantômes, il pleure avec nous parce que continuer de vivre c’est voir mourir les siens, il pleure et il chante, et il ne cesse de nous faire danser.

En attendant la sortie de l’album et avant de le découvrir en live sur la scène du studio 105, découvrez en avant-première le clip du tendre et gouailleur Tokyo Kiss.

Aller plus loin