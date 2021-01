Une playlist composée par notre programmateur Thierry Dupin pour accompagner le coffret CD qui célèbre les 20 ans de la collection d'Universal Music France, "Écoutez le cinéma ", véritable mémoire musicale du grand écran, conçue depuis l’origine par Stéphane Lerouge.

"La bonne musique de film, c'est la bonne musique tout court, celle qui doit pouvoir s'écouter sans images" disait le compositeur Vladimir Cosma © Getty

Une collection qui fait revivre les pépites de la musique de film, les partitions de Georges Delerue, François de Roubaix, Michel Magne, Maurice Jarre ou Michel Legrand. Mais aussi d'Ennio Morricone, Lalo Schifrin ou Quincy Jones.

Pour ses 20 ans, Écoutez le cinéma ! publie un livre-disque au concept inédit : une sélection subjective de 36 interviews, parmi la centaine réalisées au gré de la collection. Des compositeurs parlent de cinéma, des cinéastes de musique. A chaque témoignage correspond un ou deux morceaux, répartis chronologiquement sur deux CD. Bertrand Tavernier répond à John Barry, Agnès Varda tend la main à Ennio Morricone, Bertrand Blier sourit à Quincy Jones.

Et parce qu'en quelques notes, c'est tout un film qui ressurgit dans notre mémoire et que nous sommes fiers et heureux d'accompagner l'anniversaire de cette collection, nous vous avons concocté une playlist de 25 titres qui vous donnera un (bref) aperçu de ce coffret anniversaire.

Les pitreries de Louis de Funès dans La Folie des grandeurs, la lettre de Romy Schneider dans César et Rosalie, la gouaille de Cora Vaucaire dans French Cancan, l'ironie acide de Jean Yanne dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, l'intensité de Peter O'Toole dans Lawrence d'Arabie, le duo Denner / Belmondo de L'Héritier. Et quelques raretés réjouissantes, comme Rochefort et Marielle chantant "Paris jadis" dans Les Enfants gâtés, alors qu'ils ne jouent pas dedans.

Une playlist à écouter ici-même, sur Spotify ou Deezer. Bonne écoute !

