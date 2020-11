Quatre heures de musique américaine, des standards aux titres les plus récents, concoctées par la programmation musicale de France Inter à l'occasion de l'élection présidentielle outre-Atlantique et de notre programmation spéciale "Two days in America".

Soixante titres et quatre heures de musique qui racontent l'Amérique © Getty

Le 3 novembre, les Américains vont élire leur président. Toute l’équipe des programmateurs de France Inter (Muriel Perez, Djubaka, Jean-Baptiste Audibert et Thierry Dupin), sous la houlette de Jocelyn Perrotin a concocté une playlist 100% US pour accompagner cette nuit d'élection. Et les jours qui suivront.

Une playlist éclectique, à écouter où et comme vous voulez. En attendant les résultats, pour les fêter, pour danser dans le salon ou battre la mesure de votre jogging. Des titres pop, rock, groove, jazz à écouter et partager.

60 titres dans lesquels vous trouverez les voix envoutantes de Nina Simone et Aretha Franklin, la pop de Bilie Ellish et Eels, les mythiques Bruce Springsteen, Johnny Cash ou Dolly Parton, le grunge de Nirvana, les fougueux Jay-Z et James Brown…

60 titres, quatre heures de musique qui racontent l’Amérique.

A écouter ici-même, sur Deezer ou Spotify.

