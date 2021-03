Un an déjà que le monde de la musique est à l’arrêt. Un an que France Inter se mobilise pour faire vivre la culture et en particulier la musique, frappées de plein fouet par la crise sanitaire.

Des playlists renforcées aux concerts enregistrés depuis les cuisines des artistes ou captés dans les studios de France Inter, à La Cigale ou au Bataclan, en passant par des live filmés, l’antenne n’a cessé de donner une place forte à la musique et en particulier à la jeune scène française.

En mars, l’actualité musicale sera particulièrement riche. France Inter proposera de nombreux concerts, des vidéos Pop’up inédites et des entretiens d’artistes.

Ce printemps de concerts et d’événements est annonciateur d’un été riche en musique puisque France Inter proposera une Fête de la musique et sillonnera toute la France pour aller à la rencontre des Festivals de l’été.

Les concerts

Mardi 2 mars : Journée spéciale « Serge Gainsbourg »

- 7h24 : « Le mur du son » d’Aline Afanoukoé

- 9h : Exclu-radio : Charlotte Gainsbourg invitée de « Boomerang » d’Augustin Trapenard

- 15h : « Affaires sensibles » de Fabrice Drouelle : La Marseillaise de Serge Gainsbourg, provocation patriotique

- 21h : Concert « Love on the beat » avec Alex Beaupain et l’Orchestre Philharmonique de Radio France présenté par Rebecca Manzoni au Studio 104

- 22h : « Côté Club » de Laurent Goumarre et Marion Guilbaud avec David Teboul et Yelle

Et toute la journée, une programmation musicale aux couleurs de Gainsbourg.

Jeudi 11 mars, 20h : Concert triple-affiche Raphaël / Feu ! Chatterton / Arnaud Rebotini

Raphaël, 1er live de son nouvel album, Feu ! Chatterton, la veille de la sortie de leur album et Arnaud Rebotini. Une soirée présentée par Laurent Goumarre au Studio 104

Mardi 16 mars, 21h : Concert triple-affiche Gaëtan Roussel / Lou Doillon / Delgres

Gaëtan Roussel, 3 jours avant la sortie de son nouvel album, Lou Doillon, pour son dernier EP, Delgres, avant la sortie de leur nouvel album. Une soirée présentée par Laurent Goumarre au Studio 104

Mercredi 31 mars, 20h : Concert double-affiche Eddy de Pretto / Arlo Parks

Eddy de Pretto, 1er concert de son nouvel album, Arlo Parks, 1re artiste internationale à se produire sur Inter depuis un an. Une soirée présentée par Rebecca Manzoni au Studio 104

Les pop'up vidéos

Après les vidéos de Woodkid, Alain Souchon, Julien Doré, Aya Nakamura... :

Dès le 23.02.21 : Eddy de Pretto

Dès le 3.03.21 : Pomme

Dès le 1er.04.21 : Gaëtan Roussel

Une fête de la musique

Lundi 21 juin : Une soirée spéciale avec des artistes français aura lieu en direct de l’Olympia.

Les festivals de l'été

Du 3 juillet au 29 août

France Inter fera le tour de France pour mettre en lumière les Festivals de l’été. La chaîne a souhaité renouveler l’intégralité de ses partenariats estivaux et ira à la rencontre des artistes et des professionnels de la musique tout l’été.

We love green, Les Francofolies de La Rochelle, Les nuits de Fourvière, Jazz in Marciac, Les Eurockéennes de Belfort, La route du rock de Saint Malo, Rock en Seine … autant de Festivals que France Inter suivra et fera vivre sur son antenne.

La grille d’été proposera également 2 émissions : l’une consacrée à la production musicale française et l’autre pour porter la playlist.

Des invités exclusifs et émissions dédiées

Toute l’année, les artistes ont la parole sur France Inter dans les rendez-vous dédiés que sont « Côté Club » de Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, « Pop N’Co » de Rebecca Manzoni, « Very good trip » de Michka Assayas, « Et je remets le son » de Matthieu Conquet ou « Le grand urbain » et son live vidéo d’Eric et Quentin, mais aussi « La matinale » de Nicolas Demorand et Léa Salamé ou encore l’émission culturelle « Boomerang » d’Augustin Trapenard qui propose régulièrement des « cartes blanches » filmées pendant lesquelles un artiste interprète un titre en direct. La musique d’Inter, c’est aussi deux chroniques quotidiennes : « Le mur du son » d’Aline Afanoukoé, à 7h24 (lundi au jeudi) / « Tubes N’Co » de Rebecca Manzoni (vendredi) et « Dans la playlist de France Inter », le rendez-vous incontournable des programmateurs musicaux de la chaîne.