Alors aujourd’hui, j’ai fait venir un ami. Non, pas un pote ou un intime mais Ezra Furman, c’est son nom, est un de ces rares auteurs et chanteurs que je considère comme un proche. Pourquoi? Eh bien quand je me sens abattu, ça m’arrive, sa voix déchirée a le pouvoir de me consoler, elle me fait chaud au cœur.

L'auteure-compositrice-interprète, Ezra Furman joue sur la scène à l'O2 Academy, Brixton le 4 septembre 2018 à Londres, en Angleterre. © Getty / Gus Stewart / Redferns

24 avril 2020 - Confinement Jour 31

Vous savez ce que disait le regretté Lou Reed, dont Ezra Furman est un peu le fils spirituel ? Que trois accords simples lui suffisaient largement pour dire ce qu’il avait à dire parce qu’après c’est trop compliqué et ça devient du jazz.

Do, sol, fa majeur, même si vous êtes nul à la guitare, c’est mon cas vous pourrez jouer cette chanson d’Ezra Furman, Every Feeling, qui figure dans la BO d’une série britannique, Sex Education, diffusée depuis un an avec un grand succès sur une plateforme de streaming.

Ezra Furman, un banlieusard de Chicago, est resté figé, c’est le cas de beaucoup d’auteurs, pas seulement dans la chanson, dans une espèce d’adolescence blessée et, comme disait François Mauriac, vous ne vous attendiez pas à ce que je le cite, ce jeune homme-là, jusqu’à quel âge le demeurons-nous?

Ezra Furman donne sa voix à cet adolescent ou adolescente, il revendique d’ailleurs l’ambiguïté sexuelle, qui s’écrie :

Ce soir je vais vivre toutes les sensations au programme, alors merde à la souffrance, merde à la panique, merde à la haine, et tout ce qui restera, ce sera l’amour et le bonheur ».

Un appel à la délivrance, en somme, qui entre en résonance avec ce qu’on traverse tous en ce moment.

