Le nouvel album du groupe canadien sort le 28 juillet. La veille soyez à l'écoute de France Inter pour découvrir, sur notre antenne, 5 extraits de ce nouvel opus.

Arcade Fire en concert à Milan - 17 juillet 2017 © Getty

Everything Now, "Tout, tout de suite", c’est le titre du nouvel album d’Arcade Fire, produit par Thomas Bangalter, l’un des membres du duo Daft Punk.

Un album enregistré aux États-Unis mais aussi en France et qui s'est nourri de la sombre actualité ambiante comme l'expliquent Win et Will Butler que Mathieu Culleron a rencontré aux Nuit de Fourvières.

Présent sur la scène internationale depuis 15 ans, le groupe a donné un souffle nouveau a un rock'n roll que l'on disait moribond au début des années 2000, supplanté par le rap. Mais voilà qu’en 2003 et 2004, Arcade Fire devient le phénomène du rock indépendant.

"L’arrivée d’Arcade Fire au début des années 2000, c’est renouer avec la jouissance de la communion. Des chansons que l’on gueule à tue-tête." écrivait Rebecca Manzoni dans Pop and Co, il y a quelques semaines

Rendez-vous jeudi 27 juillet sur l'antenne de France Inter pour écouter :