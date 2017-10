Les bandes de l'enregistrement studio de "Lily Passion" avaient disparu depuis des années. Retrouvées par hasard en 2013, elle sont réunies dans un album studio événement.

Barbara sur la scène du Zénith lors de la première de "Lily Passion" en 1986 © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

En 1982, Barbara s’attèle à l’écriture et à la composition d’une comédie musicale qui deviendra trois ans plus tard, « Lily Passion », une histoire qui relate les aventures d’une mystérieuse figure, Lily Passion (qui n’est autre qu’elle-même) et de David, un assassin blond, incarné par Gérard Depardieu, qui la poursuit et qui tue chaque soir dans les villes où elle se produit.

Cette comédie musicale, dans le répertoire de Barbara, est essentielle car la chanteuse s’y dévoile complètement, encore plus qu’elle ne l’aura fait tout au long de sa carrière avec la pudeur qui la caractérisait. Elle s’est servie du personnage de Lily Passion pour se livrer comme jamais ; toute sa vie est distillée au fil du récit.

Le tête-à-tête historique de Barbara et Gérard Depardieu dans « Lily Passion » finira par se concrétiser sur la scène du Zénith, en janvier et février 1986, soit 35 représentations à Paris puis 45 autres lors d’une tournée qui s’achèvera à Nantes.

Barbara et Gérard Depardieu, à Tours le 10 avril 1986 lors de la tournée de "Lily Passion" © Maxppp / Gérard Proust

Un peu avant de les chanter en public, en octobre 1985, Barbara enregistre les chansons du spectacle, en studio, sans décider encore de ce qu’elles deviendront. De cet enregistrement-studio de « Lily Passion », il n’en sera ensuite plus question pendant des années. Il sera l’objet de tous les fantasmes au point qu’on ne saura même plus, dans l’entourage de Barbara, si cet album-fantôme a été conservé, et s’il l’a été, existe-t-il encore ? Mystère…

En 2012, lorsque Universal envisage de numériser toutes les bandes masters de Barbara pour constituer son intégrale, on est toujours à la recherche de cette mystérieuse bobine que l’on croit définitivement perdue. Et puis un jour de 2013, (ou peut-être une nuit...) quelqu’un tombe par hasard sur une bande magnétique simplement étiquetée « Barbara master tape 1/85 » : il s’agit des enregistrements des chansons-studio de Lily Passion !

C’est un disque qui témoigne des plus grandes ambitions que Barbara nourrissait pour sa comédie musicale. Cet album-studio « Lily Passion », sort chez Universal avec France Inter vendredi 6 octobre 2017. En exclusivité, France Inter vous propose d'en découvrir cinq titres : Tire pas, Tango indigo, Emmène-moi, L'île aux mimosas et Qui est qui.

