EXCLU - Matthieu Chédid a dévoilé ce matin dans "Boomerang" d'Augustin Trapenard son nouveau single, "Cet air", extrait de son nouvel album "lamomali" qui sortira le 7 avril 2017.

Matthieu Chédid a dévoilé ce matin dans "Boomerang" d'Augustin Trapenard son nouveau single, "Cet air". © Yann Orhan

« Il y a vingt ans, j’ai commencé à travailler avec des musiciens maliens à Paris. Dix ans plus tard, je suis allé au Mali pour rencontrer des musiciens, dont Toumani. C’est sans doute mon côté africain », dit -M- (qui est d’origine libano-égyptienne), « mais j’ai eu l’impression d’être enfin rentré chez moi ».

Lamomali est un hommage à la kora, au Mali ; à l’Afrique et au monde ; un disque bouillonnant de vie et d’amour, de talent et d’audace, de tradition, d’innovation et d’imagination débridée.

Comme sur la moitié des morceaux de l'album, Matthieu Chedid est accompagné sur le titre Cet air par Fatoumata Diawara, diva malienne de la soul, révélée au grand public par le film Timbuktu, qui a raflé sept prix aux César 2015, dont celui de la meilleure musique.

Après que Toumani Diabaté a composé le titre aérien Cet air chez lui à Paris, -M- l’a embelli de guitares, de wurlitzer et de son propre sifflement : "On dit que siffler est toujours nostalgique, qu’on ne le fait que lorsqu’on pense au passé"

-M- :

Cette chanson est un souvenir de Paris et de Bamako, de ce que ces villes étaient et qu’elles ne seront plus jamais.

