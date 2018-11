Un clip onirique, réalisé par Marine Dricot, pour ce nouveau titre tiré de l'album "Contre-temps" (Pan European / Also).

"Castelmaure" de Flavien Berger © capture d'écran du clip

Est-ce l'album de la maturité pour Flavien Berger ? Entre images cotonneuses, bleues, rouges et lumineuses et course folle enfantine, agrippé à un fil d'Ariane, on retrouve la patte caractéristique de l'artiste, que l'on a déjà entendu avec Maddy la nuit. Nous sommes de nouveau plongés dans un monde fantastique, où l'on court dans de la couleur à la recherche de l'amour... ?

Le choix de la collaboration avec Marine Dricot - qui a entre autres réalisé le clip Walk de Girls in Hawaï et Cabriolet d'Odezenne - s'est fait comme une évidence. Flavien Berger raconte : "J'ai rencontré Marine et j'aimais déjà son travail de clip. C'est devenu une amie, par la force des choses, par le croisement de nos histoires et le besoin de partager nos univers est devenu indispensable. C'est une tendre symboliste, qui tisse des images mentales."

Découvrez le clip en avant-première :

