Jane Birkin a dévoilé en avant-première dans "La Bande originale" de Nagui la version symphonique de "La Chanson de Prévert", chanson que Serge Gainsbourg avait écrite en 1961…

Jane Birkin dont l'album de reprises de chansons de Serge Gainsbourg en version symphonique sort le 24 mars © AFP / Jacques Demarthon

Depuis juin 2016, à l’occasion d’un spectacle créé aux Francofolies de Montréal, pour le 25e anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, Jane Birkinest en tournée mondiale durant laquelle l'artiste interprète les plus grands titres de son ancien compagnon avec des orchestres symphoniques. Ce périple se poursuivra sur les routes de France pendant deux années encore, après avoir visité Hong Kong et La Réunion.

Un album, Gainsbourg symphonique, enregistré avec l'orchestre de la radio de Varsovie, paraîtra le 24 mars 2017. Tout au long des 21 titres, choisis par son éternel complice artistique Philippe Lerichomme, Jane Birkin revisite le répertoire du grand Serge, lequel s’inspirait beaucoup de la musique classique. De Chopin à Brahms, en passant par Dvořák, les emprunts au répertoire symphonique sont nombreux dans l’œuvre de Serge Gainsbourg, témoignages de la grande admiration qu’avait le chanteur pour la musique dite classique qui avait bercé son enfance.

Les arrangements de Gainsbourg symphonique sont dus à Nobuyuki Nakajima, compositeur et arrangeur que Jane Birkin a rencontré lors d’un hommage aux victimes du tremblement de terre qui avait frappé le Japon en 2011. Le musicien nippon s’est attelé à donner aux plus célèbres chansons de Gainsbourg, de La Javanaise à L’Anamour, en passant par Les Dessous chics , Pull marine ou Baby Alone In Babylone, un relief symphonique d’une grande force.

La chanson de Prévert

En direct dans "La Bande Originale", Jane Birkin a dévoilé la version symphonique de La Chanson de Prévert. Cadeau !

