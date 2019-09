Metronomy ? Un nom qui "sonnait bien" en 1999 pour Joseph Mount son créateur. 2019, les revoici dans la première "Nuit de la Pop Culture" le 19 septembre avec Antoine de Caunes sur France Inter pour un concert qui s'annonce pop !

Metronomy, en concert le 10 juillet 2019 à Madrid, en Espagne. © Getty / Mariano Regidor/Redferns

Depuis, c'est avec Anna Prior, Oscar Cash, Olugbenga Adelekan, Gabriel Stebbing que le son de Metronomy sonne (toujours) bien ! Et dans tous les clubs du monde !

Ils ont remixés des morceaux pour Gorillaz, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Franz Ferdinand, Lykke Li, Midnight Juggernauts, CSS, Lady Gaga, Diplo et bien d'autres ... C'est à eux que nous devons "The look", "The Bay", "Love Letters", "A thing for me"...

Ils ont collaboré avec des réalisateurs pop comme Michel Gondry.

Ou Quentin Dupieux (réalisateur du clip de "Flat Beat", le morceau de Mr Oizo dans lequel son double en peluche -qui ne mange que des saucisses- se balade dans les rues de Los Angeles en voiture) qui signe le surréaliste clip "Night Owl".

Je ne dis pas que je suis un maître, mais cette vidéo est un chef-d'oeuvre. Quentin Dupieux.

Pour toutes ces raisons Metronomy, s'affiche comme un monument de la culture pop. Ils sont de retour avec un huitième et nouvel album : "Metronomy Forever" dont le dernier morceau "Salted Caramel Ice Cream" tourne en boucle dans Popopop et sur France Inter...

