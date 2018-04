Découvrez au Printemps de Bourges et sur web l'expo visuelle et sonores "Femmes !" Une exposition visuelle et sonore de la Documentation de Radio France, en collaboration avec la Sacem.

FEMMES ! Elles donnent de la voix © Radio France

Les Rita Mitsouko - Vieux Rodéo (2002)

On peut voter, ça y est, c'est fait

A travail égal, c'est pas parfait

Mais on peut gérer la monnaie qu'on gagne

No mariage forcé, c'est plus le bagne

Ça va trop mal, on divorce

Accès à la science, à la force

On peut même diner seule au café

Et contrôler notre fertilité mais...



Attention! ça va pas stagner

y'a des forces qui peuvent nous rapetisser

Refaire de nous une chair à bébé

Des humains tronqués de moindre qualité (…)

Dans l’ombre - qui connait Anna Marly compositrice du Chant des partisans ? - ou dans la lumière, elles sont nombreuses celles qui ont donné et donnent aujourd'hui encore de la voix, exprimant par leurs mots et leurs notes leur quotidien, leur soif d’égalité et d’émancipation, affirmant leur personnalité d’artistes et de femmes libres.

La Documentation de Radio France en collaboration avec la Sacem et avec la complicité de Brigitte, marraines de l’exposition, vous invite à suivre un parcours chronologique sans frontières autour de figures féminines, ni muses, ni soumises. Auteures, compositrices, interprètes des XXe et XXIe siècles, aventurières, irrévérencieuses, atypiques, engagées, elles ont marqué la chanson, le blues, la pop, le rock, le hip hop, la soul, le jazz, le reggae ou encore l’électro.

Fil conducteur de l’exposition, des dates clés retracent l’histoire de l’évolution des droits des femmes.

Nina Simone, l'artiste afro-américaine, symbole de l’engagement féministe et de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, dont on fête cette année le 60ème anniversaire du premier album Little Girl Blue, affirmait en 1969 que le talent n’est pas affaire de sexe ou de couleur de peau :

Nina Simone - To be young, gifted and black (1969)

In the whole world you know There are billion boys and girls Who are young, gifted and black And that’s a fact !

Dans le monde entier, vous savez Il y a des milliards de garçons et de filles Qui sont jeunes, doués et noirs, Et c’est un fait !