Le Bout du Monde, plus qu’un festival, un événement rassembleur, audacieux, durable, ouvert sur le monde !

Festival du Bout du Monde © Thomas Kerleroux

Au cœur de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, le Bout du Monde s’appuie sur la force et l’engagement de ses partenaires locaux et régionaux, de ses équipes techniques et de production, et de sa grande famille de bénévoles pour proposer un événement toujours plus solidaire et social.

La ligne artistique singulière, unique, cette petite touche « Boudu » qui met en exergue la découverte dans la programmation est un des éléments forts du festival.

De pépites en artistes confirmés, c’est un voyage musical hors des sentiers battus à travers une vingtaine de pays que 60 000 festivaliers vivront les 3, 4 et 5 août 2018.

Festival du bout du monde / E. Raphalen

Avec des projets féminins venus d’îles lointaines, comme le nouvel album aux accents haïtiens de Mélissa Laveaux « Radyo Siwèle », ou celui de Elida Almeida, jeune Cap- verdienne qui fait découvrir les rythmes de ses îles.

Mais aussi des projets innovants, comme celui de Stephan Eicher & Traktorkestar feat. Steff la Cheffe, à savoir une réorchestration cuivres-beatbox des tubes du chanteur suisse, ou les deux Rockfarmers gascons de The Inspector Cluzo. Ceux-là sont 6 mois sur la route à jouer partout dans le monde, et 6 mois dans leur ferme, les pieds sur leurs terres agricoles, à s’occuper de leurs oies et canards, en prônant une démarche locale. Un groupe à l’image du festival !

Festival du bout du monde / Nicolas Le Gruiec

Alors qu’elles viennent d’Israël, Colombie, Angleterre, Palestine, Pays-Bas, Trinidad, Ethiopie, Belgique, Jamaïque, Bretagne, Côte d’Ivoire, USA... c’est sûr que les notes de soul, chanson, cumbia, afropop, musiques traditionnelles, rock, électro-swing, reggae ou encore de calypso feront vibrer la belle Prairie de Landaoudec

Un melting-pot multiculturel, affamé de découvertes, de musiques en tout genre, curieux des autres ; de véritables esprits éveillés et solidaires, avec les écoutilles grandes ouvertes en Presqu’île de Crozon !

Source Festival du bout du monde