C'est un véritable laboratoire des tendances de la musique pop européenne, témoignage des multiples influences musicales qui animent les groupes d'aujourd'hui. Alors que le festival Eurosonic vient de s'achever dans le nord des Pays-Bas, voici nos cinq artistes préférés de l'édition 2020.

Marina Satti, chanteuse grecque, arrive à synthétiser la musique traditionnelle de son pays en y incorporant une modernité proche du hip-hop. © DR

Le festival Eurosonic vient de s'achever, à Groningue aux Pays-Bas. Parmi les 350 artistes présents cette année, certains sont de grands espoirs des années à venir et il est fort à parier que vous les retrouverez dans de nombreux autres festivals les prochains mois. Voici nos cinq découvertes préférées.

Marina Satti, la Beyoncé grecque

Sur scène, la chanteuse grecque Marina Satti impressionne par sa capacité à synthétiser la musique traditionnelle de son pays en y incorporant une modernité proche du hip-hop avec des chorégraphies imparables. L'efficacité de sa musique va lui permettre de sillonner la plupart des grands festivals européens, dont les Vieilles charrues à Carhaix en juillet.

Working Men's Club, le groupe le plus vénéneux

Le chanteur de Working Men's Club n'a pas 20 ans qu'il sait déjà digérer l'histoire de Manchester. Son groupe livre un mélange étourdissant de punk et de rock psychédélique, entièrement dédié au dancefloor. L'arrogance musicale fait partie de la recette de ce qui ressemble bien à l'avenir de la musique à guitares "made in England".

Charlotte Adigéry, la fine lame de l'électro belge

Originaire de la Martinique, la chanteuse Charlotte Adigéry a débarqué en Belgique avant d'y rencontrer le producteur Boris Pupul. Son projet se structure autour du couple et a signé sur le label de Soulwax et Two many DJ's. Découverte il y a un an, en première partie de Neneh Cherry à Paris, elle fait partie des grandes découvertes de cette édition 2020 du festival Eurosonic.

Squid, le groupe le plus acclamé

Ce quintet de Brighton ne cesse de faire parler de lui depuis qu'il a quitté les clubs de jazz pour s'orienter vers des territoires déjà occupés par LCD Soundsystem ou Talking Heads. Groupe virtuose en live, Squid s'impose comme l'une des meilleures formations live du moment. Ils viennent de signer sur le très respecté label Warp – sur lequel on retrouve Aphex Twin ou encore Broadcast – pour un premier album à venir.

Flohio, la primée

La rappeuse anglaise Flohio, Funmi Ohiosumah de son vrai nom, est déjà une artiste repérée dans la communauté hip-hop et ne cesse de grandir. Avec un rap tendance trap, Flohio, originaire du sud de Londres, est à classer du côté du renouveau du rap british. Elle a tué le game à l'occasion des Music Moves Europe Talent Award (MMETA) cette année.