Chaque année, le festival célèbre le jazz, dans toute sa richesse, son éclectisme, ses valeurs de partage, de rencontres et d’ouverture.

Jazz à Vienne Théâtre antique © Daniel Durand

Depuis 39 ans, Jazz à Vienne lance le début de l’été avec 16 jours de fête pour célébrer toute la richesse du jazz en associant plaisir, qualité et découverte.

Pour 2019, Jazz à Vienne garde le cap et reste fidèle à son histoire avec une programmation qui cherche toujours à défendre cette musique, mais également à surprendre avec des créations et des projets spéciaux qu’on ne verra que sur le festival.

Cette 39e édition met en avant la scène musicale des Caraïbes ainsi que les chants et les voix de luttes avec notamment une création commandée par Jazz à Vienne autour des work songs emmenée par les chanteuses Camille et Sandra Nkaké sous la houlette de Raphaël Lemonnier. La programmation est à la fois tournée vers l’histoire et l’avenir avec de grandes stars internationales du jazz mais aussi la nouvelle génération et des soirées thématiques. Ainsi, les festivaliers auront le plaisir de retrouver Chick Corea, Ben Harper, Diana Krall et Bobby McFerrin et d’entendre pour la première fois au festival Parov Stelar, Chilly Gonzales, Calypso Rose et Charlie Winston. Le jazz est une musique de transmission au plus grand nombre. Cela passe également par la découverte pour les plus jeunes. L’éveil musical, Jazz for Kids, le spectacle jeune public, la résidence d’artistes dans les collèges et les crèches en sont l’exemple. Le jazz dans la ville de Vienne se partage entre amis ou en famille, le midi, l’après-midi ou le soir, au Théâtre Antique ou sur les nombreuses scènes gratuites du festival ! Belle édition à tous

Thierry Kovacs, président de Jazz à Vienne, Samuel Riblier, directeur, Benjamin Tanguy, directeur artistique

4 scènes principales, 4 ambiances :

Le théâtre antique :

Cette 39e programmation représente la tendance actuelle du jazz : un jazz toujours plus ouvert qui n’a pas peur de se métisser en gardant son côté militant pour célébrer cette année les chants et les voix de luttes, les influences réciproques de la musique sur les mouvements de contestations. Qu’il s’agisse de luttes sociales, raciales, économiques ou même écologiques, la musique a toujours rythmé ces combats. Et ces révoltes ont toujours influencé la création musicale. Il en est de même pour les Caraïbes qui ont permis l’éclosion de styles musicaux comme le reggae, le zouk, le boléro, le mambo, la rumba, le calypso, le kompa…

Theatre_Antique / Arthur_Viguier

Club de minuit

Le Club de Minuit est l’une des deux scènes d’after du festival. Depuis plusieurs années, Jazz à Vienne investit le théâtre de Vienne pour y proposer des soirées acoustiques privilégiant la découverte et l’écoute dans une ambiance intimiste.

La programmation de 2019 propose de mettre en avant l’influence des musiques traditionnelles sur le jazz avec des musiciens venant de Syrie, d’Israël et de Bretagne avec dans leurs bagages une envie forte de faire découvrir leur patrimoine musical qui se marient à merveille avec le jazz. On parle souvent de la Nouvelle-Orléans en tant que terre de musique, mais la ville de Chicago a également une longue histoire musicale. Pour ce faire, le Club de Minuit invite cette année la nouvelle scène jazz et le retour très attendu de l’un des grands noms de la guitare blues.

Club_de_Minuit_JazzMix / Renaud_Alouche

Jazz Mix

Fidèle à notre devise, Jazz Mix propose cette année une programmation pleine de découvertes et de rencontres inédites ! Interaction au sommet made in Cuba entre le percussionniste chanteur Pedrito Martinez et le pianiste protégé de Quincy Jones : Alfredo Rodriguez. Tout droit venue de Melbourne, la chanteuse soulful Allysha Joy viendra soutenir le groupe 30/70. Découvert sur Spotify, le quintet munichois Fazer envoûtera la scène de ses lignes mélodiques percutantes. Côté US, seront reçus le très médiatique et talentueux Makaya McCraven et le jeune groupe de Brooklyn soutenu par Christian Scott : Butcher Brown !

Scènes de Cybèle

Depuis quelques années, le festival a fait le pari de développer les scènes de Cybèle avec un effort sur la qualité d’accueil du public et des artistes et l’intensification de la programmation. Avec des rendez-vous réguliers comme les midis de Jazz à Vienne ou Jazz for Kids, les scènes de Cybèle représentent dorénavant l’épicentre du festival.

Scène Cybèle / Pierre_Corvaisier.

Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême font dialoguer les arts.

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2017, Jazz à Vienne s’est rapproché du Festival d’Angoulême, pour faire appel chaque année à un(e) auteur(e) de bande dessinée afin de lui confier la réalisation d’une illustration pour la communication visuelle du festival Jazz à Vienne. Après Brüno qui a réalisé l’affiche de la 38e édition, c’est l’illustrateur et dessinateur de bande dessinée Jacques de Loustal qui se voit confier la création du visuel de l’édition 2019.

Jazz à Vienne / Jacques de Loustal

