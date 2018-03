Après un premier album couronné de succès qui en a fait les figures de proue de la nouvelle chanson française et une tournée épique, Feu! Chatterton revient pour nous livrer son tout nouvel album, L’oiseleur, ode au temps béni de l’amour perdu.

Feu! Chatterton © album L'oiseleur

Feu! Chatterton sur la scène du Bataclan pour un concert à ne pas manquer !

On avait quitté l’élégant quintet Feu! Chatterton au petit matin, exalté et tremblant d’avoir traversé la nuit électrique. On le retrouve sous l’arbre fruitier, dans la voluptueuse lumière de l’après-midi, célébrant les formes et les couleurs de la Nature charnelle.

Entre temps, que s’est-il passé ?

“Le rock français, c’est un peu comme le vin anglais”. Cette citation attribuée à John Lennon a peut être longtemps corseté les ambitions de nos musiciens hexagonaux.

En 2015 pourtant, le groupe Feu! Chatterton parvenait à accorder avec brio la langue de Molière et les rythmiques sauvages et élégantes du rock anglo-saxon. Sur Ici le jour (a tout enseveli), leur premier album, le quintet ne se refusait rien : tube dance-punk à réveiller les morts (La Malinche), chanson lyrique et engagée (Côte Concorde, chronique d’un naufrage en forme de critique sous-jacente du consumérisme), ou envolées trip hop (Porte Z).

Et à l'instar des meilleures formations rock, c'est sur scène que Feu! Chatterton conquérait l'essentiel de son public. Le Feu! électrisera toute la France dans une tournée dantesque de près de 200 dates, une nomination aux Victoires de la Musique et un disque d’or venant récompenser les ventes de leur premier opus.

Source Astérios Spectacles

►►► Aller plus loin

Feu! Chatterton fait un retour empreint de mélancolie avec "Souvenir" premier extrait du nouvel album dans la playlist de France Inter le 25 jan 18

Concert Double Affiche : Feu! Chatterton et Mélanie De Biasio, les concerts d'Inter du 6 mars 18

L'Oiseleur : un deuxième album tout Feu! tout flamme par Rebecca Manzoni dans Pop&Co du 1er mars 18

Découvrez en exclusivité "L'oiseau", nouvel extrait de l'album à paraître de Feu! Chatterton sur France Inter le 22 fév 18