La 8ème édition du festival Fnac Live Paris dévoile ses premiers artistes !

Fnac Live © édition 2018

Sting et Shaggy, Petit Biscuit, Gaël Faye, Synapson live, Asaf Avidan, Jeanne Added, Feder, Dominique A, Françoise Fabian, Aloïse Sauvage, Caballero et Jeanjass, Mélissa Laveaux, Sopico, Anna Leone...

L’événement, devenu l’incontournable rendez-vous de l’été parisien, proposera, comme chaque année, une trentaine de concerts gratuits sur le parvis de l’Hôtel de Ville ainsi que dans ses salons.

Si la grande scène du Parvis proposera toujours son lot de têtes d’affiches et d’avant premières, la scène du Salon se fera l’écrin idéal pour quelques créations et formats inédits : Dominique A offrira pour la première fois de sa carrière un répertoire arrangé pour piano et guitare, Sting & Shaggy proposeront leur seule date de l’été en version acoustique, quant à Françoise Fabian elle se produira pour la première fois sur scène et en public pour présenter son album Tant de choses que j’aime.

Les artistes que la Fnac aime et soutient tout au long de l’année se partageront la scène musicale pour le plus grand plaisir d'un public toujours plus nombreux.

Une escale estivale pour les parisiens d'un jour, les parisiens de passage, les parisiens de toujours...

Programmation complète en juin sur Fnac live !