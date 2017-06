Cette année encore, Fnac Live fera résonner le parvis de l'hôtel de ville et la Scène du Salon de sons et de notes avec de nombreux concerts gratuits en plein air !

FNAC LIVE © Ben Callens

France Inter sera sur place à FNAC LIVE samedi 8 juillet pour les concerts de Valérie June et Julien Doré depuis le parvis de l’Hôtel de ville de Paris, une soirée présentée par Didier Varrod.

Pendant 3 jours, des artistes de tout horizon feront danser le public en plein cœur de Paris :

Julien Doré - Fishbach - The Blaze - Benjamin Biolay - Cassius - Calypso Rose - Julien Clerc - AllttA - Rover- Microqlima - The Horrors - Juliette Armanet- Valerie June - Polo & Pan - Albin de la Simone- Témé Tan- Frànçois and The Atlas Mountains - Vietnam - Jay-Jay Johanson - Otzeki - Tim Dup - The Pirouettes - Eddy de Pretto - Aliocha - Irène Drésel - Clara Luciani - Beggars

Des coups de cœur, des découvertes, des artistes connus et moins connus, des nouveautés et des têtes d'affiche, de quoi faire vibrer la scène ! Une trentaine de concerts lors de soirées live estivales pour cette nouvelle édition 2017 qui mettra à l'honneur les jeunes découvertes et offrira un warm-up par soir à un label. Fnac Live propose aussi des concerts indoor à la Scène du Salon en plus de ses concerts sur le parvis !

Au programme

►►► Jeudi 6 juillet 2017

Scène du Parvis - 17h00 à minuit

Warm-up by Label Microqlima

*The Pirouettes

*

* *Fishbach

*

* *Témé Tan

*

* *Calypso Rose

*

* *Polo & Pan (DJ)

*

* Benjamin Biolay

et 1 artiste (révélé le 19 juin)

Scène du Salon - 19h40 à 20h30

Julien Clerc

►►► Vendredi 7 juillet 2017

Scène du Parvis - 17h00 à minuit

Warm-up by Label Vietnam

*Otzeki

*

* *Alltta (20syl & Mr J.Medeiros)

*

* *Irène Drésel

*

* Cassius

et 3 artistes (révélés le 19 juin)

Scène du Salon - 18h00 à 20h35

*Juliette Armanet

*

* *Albin De La Simone

*

* Rover

►►► Samedi 8 juillet 2017

Scène du Parvis - 17h00 à minuit

Warm-up by Label Beggars

*Eddy De Pretto

*

* *Valerie June

*

* *Aliocha

*

* *The Horrors

*

* *Clara Luciani

*

* *Julien Doré

*

* The Blaze

Scène du Salon - 18h00 à 20h35

*Tim Dup

*

* *François & The Atlas Mountains

*

* Jay-Jay Johanson