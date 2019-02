Un rendez-vous présenté par Didier Varrod et Marion Guilbaud, chaque semaine !

Didier Varrod © Christophe Abramowitz

France Inter délocalise son studio et propose aux auditeurs d’assister aux lives de Foule sentimentale en public de Ground Control, lieu de vie pluridisciplinaire, indépendant, qui occupe une place à part dans le paysage parisien.

Lieu de convivialité et de partage, de création et de diffusion culturelle et artistique, Ground Control propose, tout au long de l’année, une programmation riche et variée et se réjouit d’accueillir Foule sentimentale, le live, présenté par Didier Varrod et Marion Guilbaud.

Chaque semaine, ce rendez-vous, diffusé le vendredi à 23h sur France Inter, laisse la place aux artistes de la scène française et actuelle.

►►► Prochain concert :

Mercredi 6 mars, 20h : Cléa Vincent et Johan Papaconstantino

►►► Réservations

Pour assister aux concerts 12 jours avant la date du concert choisi : maisondelaradio.fr/foule-sentimentale

Ground Control, 81-87, rue du Charolais 75012 Paris