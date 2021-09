France Inter change son "top horaire", la mélodie qui rythme vos journées à l’écoute de la radio. Composé par Loïk Dury et Christophe Minck, ce nouveau jingle marque une nouvelle étape dans l’identité sonore d’une chaîne qui va bientôt fêter ses 60 ans.

60 ans de jingle © Getty

Si, à l’écoute de France Inter quelque chose vous surprend, c’est normal : pour la première fois depuis 22 ans, la première radio de France tourne une page de son "habillage". France Inter se dote d’un nouvel indicatif, aussi appelé "top horaire", le jingle qui accompagne chaque passage d’heure à l’antenne - en plus des quatre bips, véritable institution radiophonique, inchangés depuis les premiers temps de la radio. Ce nouveau jingle, co-composé par Loïk Dury et Christophe Minck, connus notamment pour leur travail avec Cédric Klapisch (de Paris à la série Dix Pour Cent), introduit à l'antenne une nouvelle mélodie, "plus gaie, plus chantante" selon ses créateurs.

08 sec Nouvel indicatif de France Inter Par France Inter

Ce nouveau jingle marque une nouvelle étape dans l’identité sonore de la radio, qui ne change de signature que tous les 10-15 ans. L’occasion de faire une rétrospective des habillages qui ont marqué l’histoire de la chaîne.

En 1963, France Inter nait de la recomposition de la radio française : France I - Paris Inter, France III - National et France IV - Haute Fidélité deviennent France Inter, France Culture et France Musique. L'ancien habillage sonore très symphonique de Paris Inter laisse place à un habillage expérimental conçu par le Groupe de recherches musicales.

1966 - 1978 : les années Bolling

Il faut attendre le 24 juillet 1966 pour qu'Inter se dote d'une nouvelle "chanson de route" (à l'époque, on ne parle pas encore d'habillage, terme plutôt apparu dans les années 80). A l'instar d'une grande radio périphérique luxembourgeoise qui fait appel à Michel Legrand pour son jingle à trompettes toujours à l'antenne aujourd'hui, Inter invite un autre compositeur célèbre, Claude Bolling (Borsalino, Les Brigades du Tigre) pour composer son thème musical.

Bolling, à l’époque instigateur du groupe Les Parisiennes, fait de son thème musical une chanson, nommée 24 heures sur 24. Et il décline ce petit thème à toutes les sauces, pour habiller une partie des émissions d'Inter : cette mélodie qui fait office de top horaire (on dit aussi "indicatif antenne") est aussi, par exemple, le générique du Pop Club, de José Artur, dans une version plus douce.

Mais surtout, ces quelques notes restent les marqueurs de l’identité sonore et musicale de la chaîne au fil des années. Quand en 1975 l’ORTF est démantelée et Radio France nait, France Inter garde quelques notes qui évoquent ce même thème en guise de top horaire. Par la suite, la mélodie de "l’indicatif" est légèrement transformée mais reste très fermement attachée à l’héritage de la composition originale de Claude Bolling.

03 sec Indicatif 1975-1978 Par France Inter

Au total, de 1966 au début des années 80, on dénombre une bonne demi-douzaine de versions de ce thèmes, chantées ou non : certaines sont restées à peine quelques mois à l’antenne, comme cette version "pop psychédélique" en 1968, ou une version avec xylophone et trompettes.

07 sec Indicatif 1968 Par France Inter

08 sec Indicatif 1968-1969 Par France Inter

Les années 80

Dans les années 80, on tranche plus nettement avec cette ritournelle, et de tout nouveaux tops horaires se mettent en place. La "couleur musicale" de ces jingles, c’est-à-dire l’ambiance globale qu’ils véhiculent, se fait plus aérienne, portée essentiellement par des sons de synthétiseurs.

05 sec Indicatif 1978-1983 Par France Inter

Le jingle ci-dessus, qui marque la période 1978-1983, a moins marqué les esprits que celui qui a pris sa place à partir de 1983. Le top horaire - et tout l’habillage - se fait plus planant, plus calme. "Plus haut, la radio", clame alors le slogan de France Inter. C’est le moment où le top horaire n’apparait plus seulement à l’antenne : il devient alors une véritable signature sonore de la chaîne, puisqu’on le retrouve aussi dans les publicités télé.

Les années 90 chantées et jazzy

Deux autres habillages se succèdent dans les années 90, mais ceux-là marquent mieux les esprits : le premier est chanté - ça n’était jamais arrivé avant et ça n’arrivera plus par la suite - par des voix féminines qui, en trois notes, rappellent à chaque heure le nom de la chaîne. C’est aussi la mélodie qui accompagne, dans les campagnes de publicité télévisée, l’un des slogans les plus marquants de l’histoire de la chaîne : "Ecoutez, ça n’a rien à voir".

04 sec Indicatif 1990-1994 Par France Inter

A la rentrée 1994, une nouvelle ritournelle accompagne l’antenne : elle est composée par le pianiste Richard Lornac - que les auditeurs et auditrices de France Inter ont bien connu dans les divertissements du matin. Une ritournelle toute simple, composée des cinq premières notes de la gamme (comme si l’on pouvait chanter "do, ré, mi, fa, sol" dessus), mais avec une astuce : "Le directeur de France Inter de l'époque, Pierre Bouteillier, était un grand amateur de jazz, alors j'ai proposé un morceau un petit peu swinguant, jazzy" racontait-il dans la chronique Déshabillons Inter.

Depuis 1999 : deux Do et trois Ré

Après cinq ans de bons et loyaux services, le jingle conçu par Richard Lornac tire sa révérence à la rentrée 1999 et laisse sa place à un autre indicatif, cette fois écrit par le saxophoniste et arrangeur Philippe Delettrez, lui aussi venu du monde du jazz. Il crée un jingle qui a accompagné France Inter pendant 22 ans, composé de deux phrases musicales, dont la deuxième devient la véritable nouvelle signature sonore de la chaîne : cinq notes (deux "do" et trois "ré") qui rythment l'antenne.

05 sec Indicatif 1999-2006 Par France Inter

Surtout, à partir de 2006, le jingle se fait plus évolutif : sous l’impulsion de Bruno Carpentier, chargé de la cohérence sonore de l’antenne (la fameuse "couleur d’antenne"), le top horaire évolue non seulement d’une année sur l’autre, mais aussi tout au long de la journée. Selon l’heure du jour ou de la nuit, on n’entend pas toujours le même instrument : dans la nuit, les guitares électriques font place à des instruments plus acoustiques, qui laissent eux-mêmes leur place à des violons, plus solennels, pendant la matinale.

En cours de route, si la structure du jingle reste la même, avec ses deux phrases musicales articulées, la mélodie de chacune change subtilement (mais si, on passe de "do-ré-ré-do-ré", à "ré-ré-do-do-ré").

Après plus de 20 ans, France Inter, qui a aussi beaucoup changé en près d’un quart de siècle, tourne donc une nouvelle page de son histoire radiophonique et se lance dans cette nouvelle aventure sonore avec Loïk Dury et Christophe Minck. Les plus musiciens d’entre vous noteront que pour la première fois depuis 1999, les journées de France Inter ne se feront plus en ré majeur mais en la majeur - mais si le contenant change, le contenu, lui, reste votre radio.