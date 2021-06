C'est le temps de l'été et de la liberté ! Si vous n'y êtes pas, France Inter vous emmène vivre les festivals : des émissions en direct, des concerts, des interviews et du live... le retour des petites notes de musique et du public sur les grandes scènes de l'été.

En direct des Festivals de l'Été © Getty / Antoine Gyori - Corbis

Bienvenue sur la radio des Festivaliers !

Après une année sans (festivals) et sans (musique live), il est temps de prendre son petit sac à dos et de partir sur les chemins ou/et au bord de la mer découvrir tous les artistes et tous les concerts que les festivals vous proposent enfin cet été ! France Inter vous suit et vous donne les bonnes infos musicales, sans (masque) à l'extérieur, et sans (couvre-feu). Yeah, Vive l'été !

Le Printemps de Bourges du 22 ▷ 27 juin

Le Printemps devient l'Été ! Changement de saison cette année à Bourges pour fêter les 45 ans d'un festival mythique et vous accueillir dans les meilleures conditions.

C'est Jean-Louis Aubert qui ouvre le 1er grand festival de l'été. Au programme : Pomme - Gaël Faye - Alain Souchon - Philippe Katerine - Sébastien Tellier - Tryo - Hervé - Jeanne Added - PLK -Feu! Chatterton - Catherine Ringer... parmi une centaine d'artistes qui vont jouer dans 8 salles devant un public assis, le tout dans le respect des règles sanitaires.

Au Printemps de Bourges © AFP / Alain Jocard

🎤 France Inter en direct vendredi 25 et samedi 26 juin de 20h à 23h : 2 soirées de concerts :

Catherine Ringer, Gaël Faye, Pomme, Flavien Berger, Prudence, L’Impératrice, Bonnie Banane, Georgio… avec Laurent Goumarre et Marion Guilbaud aux micros.

▶︎ Toute la programmation du Printemps de Bourges 2021

Jazz à Vienne du 23 juin ▷ 10 juillet

Le Festival fête sa 40ème édition en live avec de très beaux concerts, des expos, des ateliers Jazz for Kids et des scènes en ville, et pour la première fois, des concerts Live Stream sur vos écrans !

Au programme : Ibrahim Maalouf - Erik Truffaz 4tet - Salif Keita - Keziah Jones - Deluxe - Manu Katché -Richard Bona & Alfredo Rodriguez - Paul Personne - Ayo... parmi les 250 concerts, et pour cette édition anniversaire, 3 hommages à Michel Petrucciani - Randy Weston - Rachid Taha - et 8 cartes blanches confiées à des artistes.

Arlo Parks / Lianne La Havas © Jordi Vidal / Imany © Frank Hoensch © Getty

🎤 France Inter en direct mercredi 7 juillet de 20h à 1h avec les concerts de Arlo Parks, Imany, Lianne La Havas... Soirée spéciale animée par Matthieu Conquet.

▶︎ Toute la programmation de Jazz à Vienne 2021

Francofolies de La Rochelle du 10 au 14 juillet

France Inter, partenaire inconditionnel et fidélissime des Francofolies depuis son origine en 1984, sera là évidemment pour faire la fête avec vous et tous les artistes d'une programmation qui fait la part belle aux jeunes :

Noe Preszow - Yelle - Martin Luminet - Tim Dup - Bonnie Banane - Yseult - Chien Noir - P.R2B...

et aussi : Pomme - Vianney - Suzane - Grand Corps Malade - Miossec - Francis Cabrel - Raphaël - Benjamin Biolay - Stephan Eicher - Laurent Voulzy - Daniel Auteuil - Louis Chedid - Jeanne Cherhal - Keren Ann ou Rover...

La Fête sur la scène Jean-Louis Foulquier au bord de la mer et toutes les scènes du Festival !

14 juillet aux Francofolies de La Rochelle / Aurèle Bossan

🎤 France Inter en direct lundi 12 et mardi 13 juillet avec Haute-Fidélité, l'émission d'Aline Afanoukoé 15h-16h, et 2 "soirées spéciales Concerts" de 20h à minuit, présentées par Emily Blon Metzinger et Aline Afanoukoé.

▶︎ Toute la programmation des Francofolies 2021

Les Nuits de Fourvière du 1er juin ▷ 30 juillet

Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... C'est l'un des rares festival multidisciplinaire qui programme tous les arts de la scène. Il se vit sur un site magnifique, la bucolique colline de Fourvière qui domine Lyon, la programmation artistique est populaire, et sa renommée internationale !

"Mais Fourvière, surtout, c’est le fameux coup du "lancer de coussins" ! Quand les gens ont aimé le concert, ils balancent les coussins des gradins vers la scène. Je ne connais pas d’endroit avec une telle manifestation de joie codée et collective" (Olivia Ruiz)

🎧 Woodkid Highway en Playlist France Inter

🎤 France Inter en direct jeudi 22 juillet avec Un monde nouveau, l'émission de Mathilde Serrell 18h-19h, suivie d'une soirée spéciale : Concert de Woodkid en direct de 20h à minuit.

Côté musique : de l'Opéra aux Musiques du monde, du Jazz à la Chanson, de la musique pop, rock, folk, électro, soul... ▶︎ Découvrez Toute la programmation des Nuits de Fourvière 2021

Jazz In Marciac du 24 juillet ▷ 4 août

"Les souvenirs des jours heureux nous rassemblaient, de même que l'envie de les revivre au plus vite. Ce moment-là est enfin arrivé...", voici les quelques mots du Festival prêt à vous accueillir !

Au programme : Kimberose - Kool & the Gang - Delgres - Zucchero - Lisa Simone's - Naïssam Jalal - Avishai Cohen - Earth Wind & Fire Experience feat. Al McKay - Arielle Besson - Django Allstars Quintet - Thomas Dutronc - Michel Portal - Belmondo quintet - Natacha Atlas - Sophie Alour... parmi tous les concerts à l'Astrada ou au Chapiteau, sans oublier le Bis.

Jazz In Marciac © Maxppp / Michel Viala

🎤 France Inter en direct lundi 2 août, soirée spéciale présentée par Aline Afanoukoé

Page Festival

▶︎ Toute la programmation de Jazz In Marciac 2021

Rock en Seine du 27 ▷ 29 août

Comme chaque année, Rock en Seine est le festival qui clôt l'été avec un dernier week-end de vacances dans un lieu magnifique, le domaine de Saint-Cloud. En 2021, le festival a décidé de vous faire danser avec un seul mot ou presque : Rock your Body !

"Face aux restrictions sanitaires et avec les prévisions d'une fin d'été que nous ne pouvons pas anticiper, ce rendez-vous ne pourra pas avoir lieu cette année avec l'intensité habituelle du Festival, mais Rock en Seine 2022 promet d'être une édition exceptionnelle" (le mot du Festival).

Rock en Seine 2021 soutient les jeunes artistes : Le tremplin lycéen Première Seine et les artistes de la nouvelle scène française du Club Avant Seine 2021 : Aimé Simone - Benjamin Epps - Lulu Van Trapp - November Ultra - Orale Sisters - Regina Demina

Rock en Seine © Getty / Kristy Sparow

🎤 France Inter en direct (Programme à venir)

▶︎ Toute la programmation de Rock en Seine 2021

Ne loupez plus rien des Festivals, et maintenant... Bamboche !

