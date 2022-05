Rendez-vous du 24 au 26 juin à Paris-Longchamp. Love is back ! Faire chavirer les cœurs. Voilà l’ambition de cette 24e édition qui s’annonce exceptionnelle.

Pour la première fois, France Inter est partenaire de Solidays, un véritable « outil » performant contre le sida et la détresse humaine. Grâce à son succès, de nombreux programmes d’aide aux malades et de prévention ont pu être financé ici et ailleurs. Un engagement fort qui fait sens.

Des expositions, des temps de parole et d’échange, des invités inspirants, des conférences… Des concerts !

Solidays titille les oreilles et la curiosité des festivaliers qui en ressortent riches de découvertes.

Avec plus de 80 concerts répartis sur 7 scènes, tout le monde peut trouver son bonheur à Solidays, Qu’on vienne applaudir les artistes qui ont explosé les charts ou qu’on préfère découvrir les pépites dénichées par notre équipe artistique…

Rap aux punchlines mythiques, hymnes pop, rock ensoleillé, électro groovy ou techno jusqu’au bout de la nuit… la programmation est aussi éclectique qu’audacieuse. Toutes les couleurs musicales y sont représentées.

Vendredi 24 juin : Niska, The Murder Capital, Ayron Jones, Kalika, November Ultra, Justice DJ Set, Dubfire, NTO, Soso Maness, Kas:st, Mara, Orelsan, Saskia, Stéphane, Feu! Chatterton, La Créole, 74TER, Gazo, Biga*Ranx, Marc Rebillet, Antigone, Pongo, I Hate Models, Polo&Pan.

Samedi 25 juin : Sopico, Viens la Fête, Ann Clue, Ronisia, Damso, Atoem, Blaiz Fayah, Gargäntua, Miley Serious, Darzack, Black Pumas, BCUC, CKay, Tsew the Kid, Mezerg, Oboy, Black Eyed Peas, Onyvaa, Gaël Faye, Meute, Babysolo33, Brö, Structures, Boris Brejcha, Skip the Use.

Dimanche 25 juin : PLK, Rilès, Jahneration, -M-, Rone Solo, Victor Solf, Ninho, Suzane, Eddy de Pretto, Yseult, Folamour A/V Show, Lujipeka, Leto, Emma Peters.

Solidays vous propose aussi des expositions :

Sex in the city

Une expo ludique pour libérer la parole

Conçue et réalisée par les équipes prévention de Solidarité Sida, cette exposition interactive et pédagogique embarque les visiteurs pour une découverte de la sexualité sous toutes ses formes et sans tabou. On y parle plaisir, désir, prises de risque et prévention, en amenant tout un chacun à questionner ses représentations autour de la sexualité. En 45 minutes de déambulation, le visiteur découvre « tout ce qu’il a toujours voulu savoir sur la sexualité sans jamais oser le demander ». Telle est l’ambition de cette exposition qui titille les sens et stimule l’imagination ! (Expo gratuite. Déconseillée aux moins de 16 ans non accompagnés.)

Zep croque la sexualité

Zep s’installe à Solidays pour croquer la sexualité avec humour. De malentendus gênants à une osmose totale, de grands éclats de rire à des moments de solitude abyssaux, retrouvez ici une vaste galerie de femmes et d’hommes dessinés dans leur intimité. Couples mariés, coups d’un soir, incursion dans le SM, le fétichisme…Tout y passe ou presque. 30 planches qui devraient parler à chacun ! (Expo réservée aux adultes).

Le Patchwork des Noms

En plein cœur du festival, cette exposition de patchworks colorés honore et perpétue la mémoire des victimes du sida. Le Patchwork des noms n’est ni une œuvre d’art, ni un décor. Son but est d’attirer l’attention du public sur l’épidémie, d’initier une prise de conscience, de combattre l’exclusion et la discrimination des personnes et d’entretenir le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Cet espace symbolique de réflexion et d’émotion permet également aux proches des disparus de vivre leur deuil autrement, en partageant leur douleur. Ils peuvent d’ailleurs confectionner eux-mêmes des patchworks dans cet espace consacré à l’écoute, l’information et l’échange. Une belle démarche collective contre l’oubli.

Depuis la toute première édition du festival arrive un moment où l’on coupe le son, où les animations s’arrêtent, où l’on se regroupe pour rendre hommage, ensemble.

L’hommage aux militants

Témoignages ou coups de gueule, Solidays est une tribune pour les associations de lutte contre le sida venues d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, du Maghreb, de France et d’Europe. Souvent uniques refuges pour les malades, ces associations jouent un rôle essentiel. Partagez avec elles leurs joies ou leurs inquiétudes et découvrez leurs témoignages.

L’hommage à nos chers disparus

La Cérémonie Contre l’Oubli honore la mémoire des victimes du sida et rappelle aux festivaliers la cause solidaire qui les unit. Sur la pelouse, des dizaines de patchworks confectionnés par les proches des disparus sont déployés pendant que, sur scène, des voix perpétuent le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Un moment fort qui s’achève le poing levé puis se prolonge durant tout le festival avec l’Expo le Patchwork des Noms où chacun a aussi la possibilité́ de venir laisser son témoignage sur le mur des mots et des maux.

L’hommage aux bénévoles

Sans eux rien ne serait possible, ils sont autant de bras et de bonnes volontés pour faire vivre le festival du montage au démontage en passant par les trois jours d’ouverture au public. Ce sont eux qui impulsent à Solidays l’esprit qui en fait un « festival pas comme les autres ». Pour les remercier, chaque année Solidays leur rend hommage.

►►► C’est ici que naissent les vocations. Plus de 100 associations du monde entier sont réunies au Village Solidarité.

Une occasion rare de dialoguer librement avec des militants et d’en apprendre plus sur leur précieuse expérience du terrain sur des sujets aussi variés que les droits humains, la santé, la sexualité, ou encore le développement durable. Un condensé ultra puissant de détermination et d’humanité dont on ressort avec de super-pouvoirs !

Grâce à vos dons :

Solidarité sida facilite l’accès aux droits et aux soins des plus démunis

Depuis sa création, les recettes du festival ont permis de mettre en place 2300 programmes d’aide malades et de prévention dans plus de 42 pays. Par un travail coordonné avec un réseau d’associations locales, Solidarité Sida assure une prise en charge médicale ou psychosociale aux plus démunis et leur garantie un accès au dépistage et aux traitements antirétroviraux. Solidarité Sida veille à intervenir dans des régions où les offres de soins sont insuffisantes.

Solidarité sida parle de sexualité sans tabou

Les mots ont un impact, les images et les objets aussi. Solidarité Sida s’empare de tous les outils pour sensibiliser les jeunes à une sexualité bienveillante et sans risques. L’exposition Sex in the City en est un exemple parfait. Grâce à des installations ludiques et didactiques, elle encourage le public à aborder toutes les questions qu’ils se posent, sans tabous.

Solidarité sida fait naître des vocations par milliers chez les jeunes

L’histoire de l’association démontre avec force que les jeunes sont sensibles aux injustices et inégalités. Par ses initiatives, Solidarité Sida favorise des prises de conscience et offre, à ceux qui le souhaite, un terrain d’action citoyen. Ils sont plus de 3 000 bénévoles à lui prêter main forte sur des actions de prévention, d’aide aux plus vulnérables ou dans l’organisation de ses événements. En faisant la promotion de la bienveillance et de l’engagement, Solidays répond à leur « quête de sens » et favorise le « passage à l’action » pour un monde plus juste, plus durable, plus solidaire.

Pour faire un don, c’est ici !