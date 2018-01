La comédienne Françoise Fabian a annoncé dans la Bande Originale la sortie prochaine de son premier album. Une première dévoilée par Nagui, à la grande surprise de la comédienne.

Françoise Fabian au Festival du Film de Marrakech en 2011 © AFP / Valéry Hache

Dans la Bande Originale du 16 janvier, Nagui recevait Michèle Laroque et Françoise Fabian pour le film Brillantissime. Lors de sa chronique adressée à ces dernières, Albert Algoud évoquait les traditionnelles questions que l'on pose aux comédiennes ou comédiens qui viennent sur le plateau :

D’habitude, quand on reçoit des comédiennes, à la fin de l’émission, quand on en vient aux projets, celles qui font du cinéma, on leur demande si elles veulent faire du théâtre, celles qui font du théâtre, on leur demande si elles veulent faire du cinéma... A celles qui font les deux, on demande si elles ont envie de chanter ? A celles qui ont réalisé un « court » on demande : ça vous dirait de réaliser un long ?

C'est alors que Nagui en a profité pour dévoiler publiquement le projet d'album de Françoise Fabian à la grande surprise de celle-ci. Elle a ensuite confirmé l'information en donnant quelques informations supplémentaires :

C'est un album avec des chansons qui ont été écrites spécialement pour moi par Charles Aznavour, Jean-Claude Carrière, Alex Beaupain, la Grande Sophie... J'ai 12 chansons.

L'album est déjà enregistré et devrait sortir au mois d'avril ou au mois de mai. Pour l'actrice, le domaine de la chanson n'est pas une terra incognita puisqu'elle s'était formée au Conservatoire de musique d'Alger. Par ailleurs, Alex Beaupain qui est déjà le compositeur de la musique du film de Michèle Laroque a déjà travaillé avec Françoise Fabian pour l'album Les gens dans l'enveloppe où elle interprétait deux titres.

Dans les années 60, le public avait déjà pu découvrir ses talents de chanteuse avec entre autres : Aux Honneurs mais aussiMoi, faut pas me prendre et Il fait toujours beau quelque part de Guy Béart